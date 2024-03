“Il grande gioco del Sahel” incontro con Marco Aime a Vicenza

“Il grande gioco del Sahel”, giovedì 21 marzo in Bertoliana a Vicenza l’incontro con l’autore Marco Aime

L’antropologo Marco Aime sarà a Palazzo Cordellina (contra’ Riale 12) a Vicenza giovedì 21 marzo alle 17.30 per presentare il libro “Il grande gioco del Sahel. Dalle carovane di sale ai Boeing di cocaina” (Bollati Boringhieri, 2021), di cui è autore assieme ad Andrea De Georgio.

L’incontro è organizzato dall’associazione Angolo dell’avventura di Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e la Biblioteca civica Bertoliana.

Marco Aime: un viaggio alla scoperta del Sahel

Africanista, docente all’Università di Genova, Aime porterà il pubblico a conoscere la fascia subsahariana, il Sahel, territorio complesso, in cui si snodano i destini di un’umanità in lotta per la sopravvivenza, accendendo i riflettori su traffici ancora troppo poco conosciuti al lettore europeo.

Il Sahel è diventato uno dei principali snodi della politica internazionale, specie quella sommersa. Su questa regione convergono interessi diversi, che vedono coinvolte grandi potenze europee come la Francia, i nuovi piani espansionistici della Cina in Africa, le mire egemoniche di radicali fazioni jihadiste, il mercato internazionale di droga e di armi e la lucrosa tratta dei nuovi schiavi verso l’Europa.

Dalle carovaniere medievali alle rotte del narcotraffico

Moderato da Roberto Virgili, responsabile culturale dell’Angolo dell’avventura di Vicenza, l’incontro spazierà dunque dalle rotte carovaniere medievali del sale e dell’oro a quelle contemporanee dei narcotrafficanti, dai centri culturali di Timbuctu e Djennè alle organizzaizoni jihadiste che si sono insediate nel Sahara, dai grandi imperi del Medioevo al neocolonialismo.

Ingresso libero.

Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it | 0444 578211

Vicenza, 19 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza