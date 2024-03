AGRIGHEL: torna a Gallio nel week end del 18 e 19 maggio

Mostra espositiva di macchine agricole e forestali di montagna, che si terrà nel fine settimana del 18 e 19 maggio nel centro e lungo le vie del Comune di Gallio, in Altopiano. AGRIGHEL – Con lo spettacolare carving show di motoseghe.

Torna nella splendida cornice montana di Gallio la mostra-mercato per gli appassionati di macchine agricole e forestali di montagna, gioia e immaginario anche dei visitatori più piccoli. È la 10a edizione di “Agrighel” che si tiene il 18 e 19 Maggio 2024 lungo le piazze e le vie di Gallio, sull’Altopiano.

AGRIGHEL

Mostra espositiva di macchine agricole e forestali di montagna che riunisce gli amanti di questo settore, Agrighel ospiterà, come da tradizione, numerose macchine agricole e forestali di varia tipologia dedicate all’agricoltura montana: macchinari per il lavoro boschivo, molteplici varietà di trattori e mezzi agricoli oltre a una ricca esposizione di piante e fiori.

Carving Show di Motoseghe

L’Edizione del 2024 vedrà una serie di novità a partire dal Carving Show di Motoseghe: la competizione “Un gallo per Gallio” impegnerà 10 scultori di carving sabato pomeriggio nella realizzazione di opere, giudicate poi da una giuria d’eccezione.

Pentathlon del Boscaiolo

Altra novità del 2024: la tradizionale tappa di Pentathlon del Boscaiolo quest’anno diventa una Competizione Internazionale con professionisti di prim’ordine all’opera!

La mostra mercato coinvolge Piazza Italia e tutte le vie e piazzette laterali del centro storico di Gallio, dove troveranno posto stand di espositori provenienti da tutta Italia, nonché artigiani e piccoli produttori locali.

Come da tradizione non mancheranno appuntamenti con intrattenimento musicale, enogastronomico e l’estrazione a premi.

Agrighel si evolve

Diventa non solo esposizione di mezzi e attrezzature tra le più moderne disponibili sul mercato, ma mira sempre più a far conoscere ai non addetti ai lavori il mondo agricolo attraverso dimostrazioni pratiche, esposizioni e attività coinvolgenti.

L’obiettivo è sia creare un punto di contatto tra utenti e commercianti, tra espositori e visitatori, che coinvolgere i turisti con l’intento di renderli partecipi delle prospettive di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura montana.

Organizzata dal Comitato Organizzatore di Gallio (Col), in collaborazione con il Gruppo Cacciatori Ghel Jaeger, la manifestazione è patrocinata anche dall’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Vi aspettiamo a Gallio, sabato 18 e domenica 19 Maggio!

Eliana Camporese www.gallio.it

e-mail: ecamporese.red@gmail.com