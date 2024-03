Vittorio Ceccato: parte il programma verso il Trofeo Italiano Rally

Scatta ufficialmente il countdown che separa il gentleman driver di Bassano del Grappa dalla sua stagione più prestigiosa in carriera.

Si contano sulle dita di una mano ormai i giorni che separano Vittorio Ceccato dall’appuntamento più importante della propria carriera, quello che lo proietterà ai vertici del tricolore e più precisamente nel Trofeo Italiano Rally.

Nato dalle ceneri del Campionato Italiano Rally Asfalto la serie, seconda per importanza unicamente al Campionato Italiano Assoluto Rally, vedrà il pilota di Bassano del Grappa gettarsi in un’autentica gabbia di leoni, vecchie volpi del rallysmo dal piede pesante.

Sarà infatti il titolo Over 55 ad essere ben focalizzato nel mirino del portacolori di Dimensione Corse, sostenuto come da tradizione anche da Jteam, in un confronto che lo contrapporrà a nomi come “Pedro”, Galleni, Porro, Lamonato, Battaglin, Spagolla, De Cecco e molti altri.

Ceccato ha già avuto modo di assaggiare la serie lo scorso anno, piazzandosi secondo al San Martino di Castrozza ed incassando quei punti che gli hanno permesso di sfiorare la top ten.

Gli oltre quaranta classificati, al termine della stagione, rendono chiara la portata della sfida.

Vittorio Ceccato

“Siamo pronti per compiere questo grande balzo verso il TIR” – racconta Ceccato – “e non vediamo l’ora di iniziare. All’interno di questo campionato troviamo nomi noti del rallysmo nostrano, in tanti provenienti dal Triveneto, quindi conosciamo bene il livello dell’obiettivo che ci siamo prefissati. A parte qualche gara sarà tutto nuovo per noi ma partiamo per fare bene.”

Un nuovo banco di prova, iniziando da una certezza importante, chiamata P.A. Racing, che metterà a disposizione del bassanese una Skoda Fabia Rally2 Evo da condividere con Emanuele Dinelli, compagno di abitacolo designato per le trasferte nel centro e sud Italia.

Al fine di non lasciare nulla al caso Ceccato ed il team capitanato da Alessandro Perico hanno previsto una sessione di test, finalizzata a trovare la giusta scelta di setup per l’apertura.

“Pur essendo debuttanti nella serie non siamo qui per fare presenza” – aggiunge Ceccato – “e vogliamo sfruttare al meglio il pacchetto tecnico che abbiamo a disposizione, ormai rodato da diverse gare vissute assieme. Il test servirà a cercare di trovare una scelta di assetto che possa aiutarci ad essere competitivi già dal via. Vogliamo presentarci preparati sulla pedana.”

Rally del Lazio

Tutto pronto quindi per l’imminente Rally del Lazio che scatterà Venerdì 22 Marzo da Cassino con un doppio passaggio su “Viticuso” (13,60 km), il secondo dei quali in notturna, che sarà inframezzato dalla corta “Belmonte Castello” (2,69 km).

Il giorno seguente, Sabato 23 Marzo, la battaglia si sposterà su “Terelle” (14,65 km) e su “Itri” (7,03 km), tre le tornate previste per la prima ad intervallare i due sulla seconda.

“Dai video credo che mi adatterò bene al percorso” – conclude Ceccato – “e speriamo che il meteo possa essere clemente. Grazie a tutti i partners coinvolti in questo ambizioso progetto.”

Bassano del Grappa (VI), 18 Marzo 2024

Fabrizio Handel