VF Group Bardiani-CSF Faizanè: la “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali al via questo martedì 19 marzo, 7 gli atleti della VF Group Bardiani-CSF Faizanè pronti a prenderne il via

VF GROUP BARDIANI-CSF FAIZANÈ

Sarà la Coppi e Bartali ad aprire una settimana di gare intensa per la VF Group Bardiani-CSF Faizanè. Da questo martedì 19 a sabato 23 marzo 7 atleti del team saranno al via della storica gara a tappe italiana.

Tra i partenti c’è il romagnolo Manuele Tarozzi, ulteriormente motivato a fare bene sulle strade di casa. Al via anche il modenese Luca Covili e il lucano Domenico Pozzovivo. Chiudono la formazione i giovanissimi Matteo Scalco, Alessandro Pinarello, Giulio Pellizzari e Alessio Martinelli. A guidare il team dall’ammiraglia i DS Roberto Reverberi e Mirko Rossato.

La gara sarà visibile in differita tutti i giorni su Rai Sport dalle 17:00.

In questa settimana il team sarà inoltre impegnato in Slovenia, domani il GP BRDA Collio e giovedì 21 il GP Goriska e Vipava Valley, gare alle quali parteciperanno i 6 che hanno corso il GP Slovenian Istria: Conforti, Pinazzi, Paletti, Biagini, Tolio, Turconi.

———-

The first event will take place in Italy with the Coppi and Bartali starting this Tuesday, March 19. 7 athletes from VF Group Bardiani-CSF Faizanè are ready to participate.

VF GROUP BARDIANI-CSF FAIZANÈ

The Coppi and Bartali will kick off a very intense week of races for the VF Group Bardiani-CSF Faizanè. From this Tuesday, March 19, to Saturday, March 23, 7 athletes from the team will be at the start of the historic Italian stage race.

Among the starters is also the Romagnolo Manuele Tarozzi, further motivated to perform well on home roads. Also starting are the Modenese Luca Covili and the veteran of this race, Domenico Pozzovivo. Rounding out the lineup are Matteo Scalco, Alessandro Pinarello, Giulio Pellizzari, and Alessio Martinelli.

The race will be broadcasted daily on Rai Sport from 5:00 PM.

This week, the team will also be competing in Slovenia, tomorrow in the GP BRDA Collio and on Thursday 21st in the GP Goriska and Vipava Valley, in which the 6 who raced in the GP Slovenian Istria will participate: Conforti, Pinazzi, Paletti, Biagini, Tolio, Turconi.

Credits VF Group Bardiani – CSF Faizanè & Sprint Cycling