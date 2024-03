Teatro Comunale di Thiene: appuntamento con le scuole di Danza

Incontro con la Danza: torna al Teatro Comunale di Thiene l’importante appuntamento thienese con le scuole di Danza

Undici scuole di danza, provenienti dalle province di Vicenza e Treviso, si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Comunale nella serata di sabato 23 marzo 2024 alle 20.45 e nel pomeriggio di domenica 24 marzo 2024 alle 17.45 nell’atteso appuntamento Incontro con la Danza, organizzato dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione artistica di Giulia Chiesi.

Incontro con la Danza

È un week end emozionante che negli anni si è affermato come uno dei più significativi eventi regionali, seguito da un vasto ed interessato pubblico.

Commenta l’Assessore alla Cultura, Ludovica Sartore: «Incontro con la Danza è un’occasione di incontro e di arricchimento per l’affascinante e multiforme mondo coreutico del territorio, non solo vicentino. Per l’Amministrazione Comunale è un evento di consolidata tradizione che continua ad appassionare, ad attirare un pubblico vario e che punta i riflettori sulle scuole di danza e sui giovani che le frequentano.

Ringrazio Giulia Chiesi per l’importante lavoro organizzativo di coordinamento necessario per l’allestimento di questa bella proposta ed auguro il successo di pubblico che giustamente merita».

Spiega Giulia Chiesi:

«È un grandissimo onore e piacere, anche quest’anno, riuscire ad organizzare il nostro festival Incontro con la Danza in collaborazione con il Comune di Thiene. Giunto ormai alla ventitreesima edizione, è una bellissima opportunità per allievi e insegnanti di realtà didattiche differenti di mettersi a confronto. Un contesto non competitivo, scambiandosi idee, stimoli ed energia positiva, con spirito di grande collaborazione.

È fondamentale per i nostri ragazzi uscire dalla propria “comfort zone” e misurarsi con altri giovani danzatori delle scuole di danza del territorio per potersi migliorare e trovare nuovi stimoli di crescita. E anche per noi insegnanti! Il nostro format è ormai consolidato da anni. Due serate, un continuo alternarsi di stili di danza, per un totale di 40 coreografie. 11 scuole di danza partecipanti e più di 350 allievi coinvolti nell’evento».

Teatro Comunale di Thiene – Parteciperanno:

Studio Danza Thiene ASD di Thiene, Ma.Ma. Cooperativa ASD di Zugliano, Ballet Studio di Lonigo, Stage Door di Schio, Centro Studio Danza di Dueville, Centro Danza Hip Hop di Thiene, Percorso Danza ASD di Isola Vicentina, Domus Danza di Schio, Debby Dance Academy di Asolo, Smove Hip Hop School di Thiene, ViviDiDanza di Zanè.

Presenta la serata Giampiero Pozza.

Per informazioni e biglietti: Servizio Promozione Eventi Culturali: 0445- 804.745/746

teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it

Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it