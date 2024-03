Montecchio Maggiore: Theama Teatro in scena con “Salomè”

Penultimo appuntamento della “Stagione teatrale 2023/24” organizzata al teatro San Pietro di via Matteotti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

“Salomè”

Alle 21 di mercoledì 20 marzo 2024, la compagnia Theama Teatro porterà in scena l’opera di Oscar Wilde “Salomè”, per la regia di Piergiorgio Piccoli, con Pietro Casolo, Anastasia Faccio, Michela Imbrunito e Tatiana Vedovato.

Un’ avventura onirica e sospesa, vissuta nel piccolo ma siderale spazio di un palco, in compagnia di quattro personaggi iconici e di un autore divenuto, meritatamente, leggendario. La vicenda è piena di simboli e di fantasmi, avvolta a tratti dall’oscurità e a tratti da una luce accecante. Intrisa di ossessioni ataviche e amorose.

Si parla di amore infatti, amore maledetto, amore incatenato, qui incarnato da giovani attori, tra cui Salomè, si fa portavoce del disagio di coloro che non sanno staccarsi con la mente dalla persona che credono di amare. In questo dramma moderno i personaggi sono preda di un’idea fissa che non lascia scampo, un’idea che oscura la volontà e fa andare la mente fuori controllo.

Oscar Wilde

Profeticamente, mette in scena con grande anticipo una calamità del nostro secolo. Lo stalking, ovvero il bisogno ossessivo e folle di interferire sulla vita di un’altra persona. “Salomè” ci insegna che l’amore è un’altra cosa rispetto allo stato d’animo in cui si sente follemente coinvolta. L’amore è rispetto, confronto, comprensione, accettazione dei propri limiti. L’amore vero vuole libertà, rifiuta le catene e la violenza perché vuole solo il bene della persona amata.

L’ultimo evento della “Stagione teatrale 2023/24” sarà lo spettacolo “Piccoli crimini coniugali” con la compagnia Teatro Bresci alle 21 di mercoledì 17 aprile 2024.

BIGLIETTI 18 euro platea, 15 euro galleria, 10 euro ridotto studenti, in vendita su www.vivaticket.it o all’Ufficio Cultura.

INFORMAZIONI: Ufficio Cultura, via Roma 5, Montecchio Maggiore cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it – 0444 705768

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it -www.myarteven.it

Gli sponsor che sostengono la rassegna sono: i due main sponsor GT Trevisan di Sovizzo e FIS – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore, oltre a BCC Vicentino Pojana Maggiore, Studio Palma avvocati e commercialisti, Axera TLC & ICT Solutions, St Powder Coatings e Bibetech spa, tutti di Montecchio Maggiore.

