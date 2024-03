Il diesse Stella: “Alla pallacanestro Vicenza serve un filotto di risultati per evitare i playout”

Basket Serie B Nazionale – Il destino del quintetto berico della pallacanestro Vicenza si decide nell’ultimo intenso mese, con sei gare, per chiudere nel miglior modo possibile, la stagione regolare il 21 aprile. Ultima sosta di campionato, motivata dalla disputa, al rinnovato palaTiziano di Roma, della final four di coppa Italia di serie b.

Weekend di emozioni intense nella capitale. Le più grandi le vive indubbiamente la Fabo Herons Montecatini che si aggiudica il trofeo, alzandolo verso il cielo, dopo aver battuto in finale 74 a 62, la Libertas Livorno, in un infuocato derby toscano. Per i termali, complimenti a loro, miglior marcatore Benites ( 16 ).

Renzo Stella

Invece, assieme al direttore sportivo della pallacanestro Vicenza Renzo Stella, facciamo il punto su questa tribolata stagione biancorossa, in vista del rush finale.

La squadra aveva iniziato molto bene il girone di ritorno raccogliendo otto punti in sei gare. Poi il tracollo con cinque stop consecutivi in questa delicatissima fase della stagione, nella quale le dirette concorrenti alla salvezza, la classifica la stanno muovendo. E’ solamente un fatto psicologico?

“Credevamo che nel girone di ritorno con le quattro vittorie nelle prime sei gare, avessimo un po’ risolto le problematiche emerse nella prima parte del campionato, anche con gli innesti di Bugatti e Lurini. Poi le sconfitte consecutive ci hanno dimostrato che invece i problemi che avevamo dovuto affrontare non erano ancora stati risolti e si sono ripresentati.

Quando perdiamo intensità agonistica ed aggressività , perdiamo i punti di riferimento del gioco, e quindi e’ un problema non solo psicologico, ma anche di solidità dell’ impianto del nostro gioco e della solidità mentale. Quando commettiamo i primi errori poi incappiamo in ulteriori disattenzioni e superficialità ed e’ quello il momento in cui gli avversari scavano un break importante e difficile da recuperare. Dobbiamo lavorarci sopra forte per riuscire ad eliminare questa difficoltà, che si sta presentando in quasi tutte le partite.”

La società ha sempre difeso il gruppo considerandolo adeguato e sufficientemente competitivo.

“La società ha difeso il gruppo perché dobbiamo essere intellettualmente onesti. La scorsa estate sapevamo, con la difficoltà che si sarebbe presentata nella B nazionale, che non avendo un budget all’altezza delle squadre che si erano attrezzate con un roster di maggior rispetto, il nostro traguardo non poteva che essere quello della salvezza, sperando di evitare la lotteria dei playout.

La dimostrazione dei fatti è stata ancora più dura della realtà, nel senso che il campionato si e’ dimostrato un metro e mezzo sopra l’ asticella dell’ anno scorso, con giocatori di grande qualità tecnica, atletica e fisica ed anche la presenza del comunitario in alcune squadre, nonché l’arrivo di giocatori di A2, ha fatto elevare di molto il livello. Confermiamo di avere fiducia in questo gruppo, e che ci possa portare all’ obiettivo finale che è quello della salvezza”.

Sei giornate al termine della stagione regolare. Tre partite in casa e tre fuori che decideranno il destino della squadra. Salvezza diretta ancora possibile, ma c’è anche la spada di Damocle di un playout, da affrontare col peggior piazzamento in griglia, qualora si concludesse in diciassettesima posizione Sembra chiaro che le prime due gare in calendario, quella casalinga con Andrea Costa Imola sabato prossimo 23 e subito dopo quella esterna di Bisceglie, possano e soprattutto debbano rappresentare il rilancio per credere ancora in qualcosa di positivo.

Annuisce Stella. “Salvezza diretta molto difficile obiettivamente. Dobbiamo centrare un filotto di risultati per sottrarci alla post season. E’ evidente che se finissimo ai playout dovremmo centrare un piazzamento in griglia che non sia quello del sedicesimo o diciassettesimo, perché poi ovviamente le gare esterne sulle 5 partite sarebbero fortemente penalizzanti.

E’ fuori discussione che le gare con Andrea Costa e Bisceglie, ma includerei anche le due trasferte di Padova e Ravenna, abbiano un sapore molto importante nella volata finale, anche perché malauguratamente nel computo del campionato, abbiamo perso tre partite in casa fondamentali contro Taranto, Bisceglie e Ozzano, che sono stati punti importantissimi lasciati alle dirette avversarie, anche se Taranto non e’ più nel lotto, destinati a pesare in caso di arrivo a pari punti per l’aggiudicazione della migliore posizione in griglia.

La pallacanestro Vicenza non e’ mai retrocessa. Anzi dal 2012, anno in cui e’ stata rifondata, ha ottenuto ben 4 promozioni , passando dalla serie D fino alla B nazionale.

“E’ vero. Abbiamo centrato quattro promozioni e abbiamo sempre partecipato ai playoff, tranne la stagione interrotta per il Covid ed il campionato nel quale ci siamo salvati (2017) un po’ per il rotto della cuffia a Sestu (Cagliari), in un drammatico scontro spareggio in garatre dei playout. Per il resto credo che si debba essere fieri e orgogliosi del cammino che abbiamo avuto in questi anni, anche perché abbiamo creato sempre squadre di una certa competitivita’.

Certamente c’è del rammarico in questa stagione sportiva. Qualcosa di meglio e di più avremmo potuto fare, circa l’ allestimento della squadra, soprattutto a livello di compatibilità tecniche e caratteriali tra giocatori in campo. Credo che abbiamo ancora i colpi in canna giusti per fare bene questa fase finale di campionato. Vogliamo con tutte le forze cercare di rimanere nel basket nazionale e quindi nella B d’ eccellenza.

Ci vediamo tutti al palaGoldoni di Vicenza sabato prossimo 23 marzo alle 18,30 per la sfida con l’Andrea Costa Imola.

Riccardo Giuntini pallacanestro Vicenza