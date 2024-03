Scatta dal secondo appuntamento in calendario di zona tre il programma CRZ del giovane figlio d’arte, già proiettato verso il debutto nell’International Rally Cup.- Giovanni Ceccato: carico, arriva il Camunia Rally

Ancora qualche giorno di attesa e per Giovanni Ceccato tornerà il fatidico momento di calarsi nell’abitacolo di una vettura da competizione.

Il giovane figlio d’arte, il padre Vittorio è un rinomato gentleman driver, scenderà in campo il prossimo fine settimana in occasione del Camunia Rally, seconda tappa della Coppa Rally ACI Sport di terza zona valevole anche per numerose serie annesse, tra le quali il Trofeo Pirelli Accademia CRZ ed il R Italian Trophy che saranno obiettivi dichiarati per questa stagione.

Un 2024 che porterà il ventiquattrenne da Bassano del Grappa ad un impegno a tempo pieno, ad iniziare da quello previsto per i prossimi 23 e 24 Marzo in quel di Breno.

Giovanni Ceccato

“Dopo il risultato del Val Merula siamo alla ricerca di un riscatto” – racconta Ceccato – “ma dobbiamo lavorare ancora parecchio sul fronte tecnico. Abbiamo ancora poca esperienza e l’obiettivo resta quello di fare chilometri, cercando di mettere sul piatto il meglio di noi stessi.”

Una trasferta, quella bresciana, che non sarà solamente votata a raccogliere i primi punti in zona, ma che strizzerà l’occhio già al primo appuntamento con l’International Rally Cup.

Manca poco più di un mese infatti al Rally Elba, a calendario per il 26 e 27 di Aprile.

“Lavorare bene al Camunia” – sottolinea Ceccato – “ci consentirà di affinare il pacchetto che abbiamo a disposizione per il programma primario di questo 2024, l’International Rally Cup. Abbiamo ancora un mesetto di lavoro a disposizione e vogliamo farci trovare in forma all’Elba.”

Renault Clio Rally5

Tutto è pronto quindi per rivedere Ceccato al volante della Renault Clio Rally5 griffata Dimensione Corse e Jteam, messa a disposizione da GF Racing e condivisa con Ronny Celli.

Due le giornate di gara proposte, ad iniziare da un Sabato 23 Marzo che si svilupperà sui due passaggi della “Astrio Trofeo Tommy” (15,00 km), il secondo dei quali in notturna.

Il giorno seguente, Domenica 24 Marzo, la sfida si sposterà sui tratti cronometrati di “Val Palot” (10,60 km) e “Montecampione” (9,80 km), due le tornate in programma, che andranno a completare i poco meno di settantuno chilometri cronometrati complessivi.

Conclude Ceccato

“Si preannuncia un rally molto interessante e ci auguriamo ci possa essere bel tempo. A dire il vero le condizioni meteo non ci importano particolarmente perchè non ci preoccupano. Siamo carichi, pronti e vogliamo metterci il massimo dell’impegno dopo un Val Merula deludente. Capire di più la Clio Rally5 e cercare di apportare degli aggiustamenti sarà il principale aspetto sul quale lavoreremo. Non vediamo l’ora di partire verso Breno. Grazie a tutti i partners che ci stanno sostenendo, a Dimensione Corse, a Jteam ed a GF Racing.”

Bassano del Grappa (VI), 18 Marzo 2024

Fabrizio Handel