Donna pluripregiudicata ritrovata a Vicenza: arrestata dalla Polizia

Nel pomeriggio di sabato, nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Vicenza hanno rintracciato in Viale San Lazzaro L.A., donna 55enne, cittadina italiana pluripregiudicata. A suo carico pendeva un “Ordine di esecuzione per la carcerazione”, emesso dalla Procura Generare della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia in esecuzione di una sentenza definitiva per i reati di furto, incendio e ricettazione reiterati nel corso del 2016 e commessi a Verona.

Le precedenti condanne della donna pluripregiudicata

L.A., aveva già collezionato precedenti arresti e condanne per furto, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi. Ma anche resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti che l’avevano già portata a condanne definitive. Oltre che alla misura alternativa dell’affidamento in prova a Servizi Sociali.

Da qualche mese aveva spostato la sua residenza da Verona a Vicenza.

Gli Agenti, acquisita copia del provvedimento di carcerazione si attivavano per rintracciarla trovandola presso la nuova abitazione in cui dimorava con il marito.

La pena

L.A., veniva quindi condotta in Questura per essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici della Polizia Scientifica e dove gli veniva notificato il provvedimento di carcerazione.

Gli Agenti della Sezione Volanti di Vicenza, accompagnavano L.A. presso la Casa Circondariale di Verona Carcere dove dovrà scontare la pena della reclusione a 5 anni e la multa di 1.600 euro.

Comunicato Stampa del 18 marzo 2023

Fonte: Questura di Vicenza