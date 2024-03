Confcommercio Thiene: incontro 50&PIÙ con i Carabinieri per prevenire le truffe

Appuntamento, aperto a tutti, mercoledì 20 marzo alle ore 14.30, nella sede mandamentale Confcommercio Thiene di via Montello 33.

Le persone anziane sono spesso quelle più soggette a tentativi di truffa e di raggiro, finendo nelle mire di malintenzionati. Prevenire fatti spiacevoli di questo tipo è possibile, non solo prestando particolare attenzione quando persone sconosciute si approcciano con motivazioni anche inusuali, ma anche mettendo in pratica alcune accortezze.

Confcommercio di Thiene

Se ne parlerà mercoledì 20 marzo, a partire dalle ore 14.30, in un incontro previsto nella sede Confcommercio di Thiene (in via Montello, 33), aperto a tutta la cittadinanza e in particolare alla “generazione over”. L’appuntamento ha un obiettivo ben preciso: difendersi dagli stratagemmi messi in atto dai malintenzionati per carpire la fiducia delle persone e portare via denaro o altri oggetti preziosi.

Ad organizzare l’iniziativa, itinerante sul territorio provinciale e che ora fa tappa a Thiene, è la 50&Più Confcommercio di Vicenza, associazione di tutela e assistenza per la terza età, che ha avviato sul tema una collaborazione con il comando provinciale dei Carabinieri.

L’incontro si intitola “Vivere in Sicurezza – come difendersi dalle truffe” e a Thiene vedrà intervenire, dopo l’introduzione del presidente provinciale 50&Più Fiorenzo Marcato, il capitano Mario Sorice, comandante della Compagnia Carabinieri di Thiene.

Sarà l’occasione per ascoltare una serie di raccomandazioni utili a rimanere il più possibile guardinghi di fronte a stratagemmi o approcci strani, che hanno come vittime predestinate soprattutto gli anziani che vivono da soli. L’invito è dunque quello di partecipare all’iniziativa, che è libera e aperta a tutti, per ottenere utili consigli sulla base dell’esperienza portata proprio dai Carabinieri, in prima linea anche per prevenire fatti che, al di là della gravità in sé di un atto criminale, lasciano in queste persone più deboli un forte disagio psicologico.

18 marzo 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)