L’iniziativa organizzato dal Comitato Genitori con il supporto della Pro Loco – Caldogno: successo per il mercatino del riuso FairPlaiday

Giornata mondiale del riciclo

In occasione della giornata mondiale del riciclo, il Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Caldogno, presieduto da Anna Colella, con il supporto della Pro Loco e il Patrocinio del Comune, ha ideato il FairPlaiday: una manifestazione legata al riuso di beni spesso chiusi nelle cantine o nelle soffitte delle famiglie da anni.

Spiega il referente del progetto, Michele Gallafin, assente per motivi di salute: «Abbiamo dato la possibilità alle famiglie di disfarsi di cose ormai inutilizzate, che però si sono rivelate utili per altre persone. Così facendo, il bene ritorna ad avere una nuova vita anziché andare in discarica. Anche se non si aveva nulla da barattare, si poteva comunque prendere dai vari espositori ciò che si voleva, con la responsabilità di un riutilizzo sostenibile».

Disposti sui plaid che danno il nome all’iniziativa c’erano libri, vestiti, giochi, suppellettili, utensili… decine di oggetti hanno così avuto una nuova opportunità. Hanno allietato il pomeriggio le canzoni scritte in favore di un ambiente più consapevole dal cantautore Fabio Cardullo, mentre agli stuzzichini ci hanno pensato i Fanti di Caldogno con i pop corn e il comitato frittelle solidali della Pro Loco di Villaverla.

Paolo Meda

«La scelta consapevole di ridare una seconda vita a determinati beni crea un senso di responsabilità ecologica da parte delle persone», ha sottolineato l’assessore all’ecologia, Paolo Meda. L’assessore all’istruzione Rita Franco ha elogiato l’impegno del Comitato Genitori: «Tutte le iniziative che propone, toccano sempre tempi sensibili nel nostro territorio, come l’ambiente e la coesione sociale».

Caldogno – 18 marzo 2024

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno