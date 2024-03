Caldogno: intitolate a Maria Montessori e Rita Levi Montalcini due rotatorie

Due rotatorie a Caldogno intitolate a Maria Montessori e Rita Levi Montalcini – L’inaugurazione nell’ambito delle iniziativeper andare “Oltre l’8 marzo”.

Pari Opportunità del Comune di Caldogno

Valorizzare sempre il ruolo delle donne nella nostra società, andando oltre la consueta ricorrenza della Giornata Internazionale dell’8 marzo. Con questo spirito, l’assessorato e la commissione Pari Opportunità del Comune di Caldogno quest’anno hanno organizzato una serie di iniziative. Compresa l’intitolazione ufficiale di due rotatorie a due grandi donne italiane che hanno lasciato un segno permanente nel mondo: Maria Montessori e Rita Levi Montalcini.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta alla presenza del vice presidente vicario della Provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco, del sindaco di Caldogno Nicola Ferronato e degli assessori della sua giunta.

Alla grande pedagogista è stata dedicata la rotonda tra via Barco, via Milano, via Zanella e via Roma; alla neurologa quella tra via Diviglio, via Palazzina e via Curti

Rita Franco

«Abbiamo così voluto sottolineare una volta di più il grande ruolo che le donne hanno avuto e hanno in ogni ambito nel nostro Paese, nell’ambito di una serie di iniziative che da tempo l’amministrazione sta mettendo in campo per dare il giusto riconoscimento alla figura femminile – sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Caldogno, Rita Franco -.

Con la commissione e l’assessorato vogliamo promuovere quel percorso di educazione civica e di riconoscimento del valore femminile. Valore che è alla base della lotta contro le discriminazioni e la violenza nei confronti delle donne».

Caldogno – 18 marzo 2024

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno