Vicenza Volley: la voglia di riscatto lancia in orbita

Serie B1 femminile girone B, la voglia di riscatto lancia in orbita Vicenza Volley: 3-0 all’Orotig Peschiera Ponti

Ottima risposta delle beriche dopo la sconfitta precedente di Padova, con la squadra di Mariella Cavallaro che domina contro le veronesi

Una prova di forza e di carattere

Con la voglia di riscattarsi che era troppo forte per dar spazio a nuovi balbettamenti. In B1 femminile, Vicenza Volley dimostra di aver archiviato definitivamente la beffa della domenica precedente a Padova (ko in quattro set contro Banca Annia Aduna) grazie al 3-0 casalingo contro l’Orotig Peschiera Ponti. L’avversario veronese, che sta attraversando un periodo di difficoltà, non è riuscito a contenere la forza e la determinazione delle beriche allenate da Mariella Cavallaro e da Pierantonio Cappellari.

Ne è uscito un match a senso unico, dove Vicenza ha dettato legge scavando il solco tra attacco e contrattacco, ma anche con il supporto della fase break tra battuta (9 ace) e muro (7 block vincenti). Top scorer della partita, la schiacciatrice biancorossa Chiara Costagli, autrice di 17 punti e un ottimo 48% in attacco. In doppia cifra anche l’opposta Lidia Digonzelli (11 punti, 62% offensivo), mentre in battuta spiccano i 4 ace della regista Valeria Bauce.

In classifica, Vicenza Volley tiene il passo delle rivali play off, tutte vincitrici con il bottino pieno: Spinello e compagne sono quarte a quota 35 punti, a- 2 da Ostiano secondo e una lunghezza da Volano (terzo).

Chiara Costagli

“Era una partita molto importante – il commento di Chiara Costagli – volevamo riscattarci dopo Padova, una prestazione che non ha rappresentato il valore della nostra squadra. L’Orotig era un avversario da non sottovalutare, abbiamo preparato bene il match e abbiamo giocato con molta grinta. Ora dovremo trovare continuità ed essere noi stesse in campo”.

Mariella Cavallaro

“Sono molto contenta – afferma coach Mariella Cavallaro – la squadra ha lavorato molto bene e ha sbagliato poco; ottime le risposte di tutte le ragazze, anche da chi è partita in panchina. Abbiamo battuto bene e lavorato in modo ordinato a muro, limitando il gioco veloce avversario, inoltre anche il terzo tocco è stato molto positivo”. Sabato alle 21 trasferta veronese a Castel D’Azzano contro la Smapiù Arena Volley.

LA PARTITA

L’avvio è di marca-Orotig con lo 0-3 firmato dall’ace di Moschini. La risposta berica, però, è veemente, con il muro di Andeng che vale il sorpasso (7-5). In banda, Boninsegna confeziona il 9-7 e il 10-17, poi il +4 arriva con il muro di Pegoraro. Vicenza difende il “tesoretto” fino al 18-14 (time out ospite). Sul 21-16 dentro Spinello e Tasholli con il doppio cambio, poi sono Boninsegna (pipe) e Costagli (6 punti personali nel set) a mettere il parziale in cassaforte: 25-18 e Vicenza a segno con il 40% di squadra in attacco.

Nel secondo set, la partenza biancorossa è fiammante: due ace di Bauce valgono il 4-0 con la complicità di Costagli, poi la battuta di Pegoraro propizia il 9-3. Peschiera prova a rispondere (ace di Bellè, muro di Riccato per il 12-7), ma la battuta vincente di Andeng rilancia la squadra di Cavallaro (14-7). Nella seconda parte, Boninsegna e Costagli sono le mattatrici in attacco, con Andeng che chiude 25-16: 2-0 con il 46% in attacco.

La stessa pecentuale è mantenuta dalle padrone di casa anche nel terzo set, ipotecato ben presto da Vicenza grazie ai turni dai nove metri di Bauce (3-0) e Costagli (bis per il 10-1), inframezzati dalle performance di Digonzelli. La stessa Costagli firma il 20-8, sul 21-12 Cavallaro spende l’unico time out discrezionale locale, Peschiera si affida a Rancati, ma non basta: chiude Andeng (25-16 e 3-0).

VICENZA VOLLEY-OROTIG PESCHIERA PONTI 3-0

(25-18, 25-16, 25-16)

VICENZA VOLLEY: Andeng Okomo 6, Bauce 5, Costagli 17, Pegoraro 8, Digonzelli 11, Boninsegna 9, Formaggio (L), Tasholli 2, Spinello. N.e.: Simpsi, Roviaro, Andreatta (L). All.: Cavallaro

OROTIG PESCHIERA PONTI: Moschini 1, Muraro 8, Miori 2, Bellè 6, Tolotto 5, Riccato 6, Di Nucci (L), Rancati 3, Franchini, Scupola 2, Veshi. N.e.: Rizzi, Galati (L). All.: Murtas

ARBITRI: Taucer e Gentile

NOTE: durata set: 25’, 23’, 22’ per un totale di 1 ora e 10 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 9, ace 9, ricezione positiva 54% (perfetta 30%), attacco 44%, muri 7, errori 17

Orotig Peschiera Ponti: battute sbagliate 6, ace 3, ricezione positiva 50% (perfetta 19%), attacco 26%, muri 6, errori 17.

Nelle foto di Daniele Marangoni, la vittoria di Vicenza Volley

VICENZA, 17 MARZO 2024

