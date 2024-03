Velcofin Interlocks Vicenza: terzo quarto “Super!!!!”

La Velcofin Interlocks Vicenza soffre, ma alla fine ottiene il successo sul campo del fanalino di coda Abano, imponendosi per 70-75.

Il terzo quarto

Per il successo biancorosso è decisivo il terzo quarto: dopo un primo tempo ad inseguire, terminato con le padrone di casa sul +10, le biancorosse, trascinate da Assentato (20) e Pellegrini (16) firmano il sorpasso con un parziale di 15-31, per poi amministrare il vantaggio negli ultimi dieci minuti. Abano gioca una buona partita, ma Vicenza domina il confronto a rimbalzo (42-30), catturando anche 15 carambole offensive, massimo stagionale. Numeri che generano 18 conclusioni in più da parte delle beriche, che semplicemente hanno dimostrato di avere più voglia di vincere delle patavine.

WAVE THERMAL ABANO TERME – VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA 70-75

Parziali: 20-16, 20-14 (40-30); 15-31 (55-61), 15-14

Abano: Degiovanni 17 (5/18, 0/6), Hatch 17 (5/10, 3/5), Grassia 6 (3/7, 0/3), Callegari 5 (1/3), Bremaud 17 (5/7, 2/3); Coccato 4 (2/3), Dell’Olio 4 (2/3), Biondi, Rossi (0/1), Destro; Siviero e Biasiolo NE. All. Cesari

Vicenza: Belosevic 9 (4/13, 0/3), Togliani (0/1 da tre), Assentato 20 (8/16, 2/6), Peserico 13 (4/10, 1/2), Vitari 13 (5/10, 3/7); Bevolo, Fontana (0/1), Sturma 4 (2/3), Pellegrini 16 (5/16, 1/6); Reschiglian e Ruffo NE. All. Zara

Note. Abano: 23/52 al tiro, 5/17 da tre, 19/21 ai liberi. Rimbalzi 30 (Bremaud 8): 27 dif. + 3 off. Assist 11 (Grassia 4), palle rubate 3 (Hatch 2), stoppata 1 (Callegari), palle perse 16 (Hatch 5). Falli 15

Vicenza: 28/70 al tiro, 7/25 da tre, 12/15 ai liberi. Rimbalzi 42 (Belosevic 11): 27 dif. + 15 off. Assist 12 (Assentato 4), palle rubate 9 (Assentato 3), stoppate 2 (Belosevic 2), palle perse 9 (Fontana e Pellegrini 2). Falli 20

Inizio decisamente in favore della squadra di casa: Degiovanni e Grassia iniziano subito a segnare con continuità e Vicenza si ritrova sotto di 7 lunghezze a metà primo quarto (11-4). La reazione è affidata a Peserico e Vitari, che si prendono la responsabilità in attacco per limitare la fuga della squadra di casa. La Velcofin non riesce ad agganciare la squadra di casa, ma se non altro resta a contatto, andando sotto alla prima pausa per 20-16.

Le ragazze di coach Zara tentano la rimonta, ma nonostante i punti messi a referto da Sturma, Peserico e Pellegrini, Abano continua a ribattere colpo su colpo. La squadra di casa cavalca la vena realizzativa delle sue esterne (Degiovanni, Hatch e Bremaud chiudono tutte a 17 punti) per tenersi avanti e anzi, nel finale di quarto, una tripla di Hatch da il via ad un mini-break di 6-0 con cui il distacco arriva in doppia cifra giusto prima della pausa lunga (40-30).

Velcofin Interlocks Vicenza

L’inizio di ripresa della Velcofin, però, è semplicemente perfetto: in meno di 3 minuti, Vicenza rifila alla squadra di casa un parziale di 10-0 con cui ristabilisce la parità per la prima volta dalla palla a due. Poi, dopo la tripla del nuovo -1 di Vitari (44-43) va in scena lo show personale di Giorgia Assentato, che trascina Vicenza mettendo a referto 10 punti di fila, con Abano che trova modo di rispondere solo grazie alle zampate dalla distanza di Breamud. Vicenza mette finalmente la testa avanti e nel finale di quarto allunga grazie ad un paio di canestri di Belosevic, un po’ spuntata in attacco ma preziosissima sotto le plance (11 rimbalzi, di cui 7 offensivi, e 2 stoppate per lei). Vicenza vince il parziale 15-31 e si ritrova avanti di 6 (55-61) ad inizio ultimo quarto.

Abano prova il tutto per tutto negli ultimi dieci minuti, ma Vicenza ha il merito di mantenere la lucidità e di riuscire a trovare con discreta continuità il fondo della retina, vanificando ogni tentativo di rimonta della squadra di casa: al canestro di Coccato risponde Vitari, ai liberi di Degiovanni controbatte Pellegrini, per i punti a referto di Bremaud la Velcofin ne aggiunge ancora grazie a Giorgia Assentato, al primo ventello della sua stagione. La Wave Thermal torna al massimo a -3 (66-69), ma nelle battute conclusive viene stesa definitivamente dalla freddezza dalla lunetta di Marta Pellegrini, alla decima partita in doppia cifra.

Finisce 70-75

Un ottimo modo per rientrare dalla pausa per la Coppa Italia e per lanciare la volata finale. Vicenza resta a -2 da Umbertide (vincente sul campo di Bolzano, prossima avversaria delle biancorosse) ma allunga su Rovigo e Ancona, entrambe sconfitte in casa. Con questo successo, inoltre, il record personale di Zara a Vicenza torna in parità (8 vittorie in sedici partite) e dà fiducia per un finale di stagione che può ancora regalare soddisfazioni.

Ora la testa deve già andare alla prossima sfida, contro Bolzano: Umbertide ospiterà proprio Abano e Vicenza deve cercare di mantenere il passo delle umbre, se vuole salvarsi evitando i play-out.

Vicenza, 17 marzo 2024

