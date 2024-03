Thiene: la Regione conferma il Distretto del Commercio

A fine febbraio scorso la Regione ha comunicato ufficialmente al Comune di Thiene il rinnovo per un altro triennio del Distretto del Commercio thienese.

Il Distretto del Commercio thienese era stato riconosciuto con delibera di Giunta Regionale n. 237 il 6 marzo 2018 e, partito ufficialmente nel 2019, era stato poi rinnovato nel 2021, sempre per un ulteriore triennio.

Il Comune di Thiene, soggetto che ha partecipato al bando regionale, ha ricevuto finora fondi per una somma complessiva di 250mila euro che ha reinvestito sul territorio tramite i progetti propri e quelli delle realtà partners.

Dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi:

«L’Amministrazione Comunale continua a svolgere con convinzione e impegno un ruolo di coordinamento strategico e di stimolo per dare impulso al Commercio cittadino, mettendo in campo progettualità, dialogo ed energie. Ringrazio i partners, sia pubblici che privati, che collaborano con noi nel Distretto. Partners che hanno dimostrato negli anni sensibilità e sintonia nella visione d’insieme strategica. Augurando a tutti buon lavoro per l’intensa attività che ci attende.

Un grazie alla Regione per essere al nostro fianco in un processo di salvaguardia del commercio dei centri storici che richiede un forte impegno da parte delle istituzioni per le forti implicazioni economiche, sociali e culturali legate alle dinamiche dei centri cittadini».

Roberto Marcato

«Il modello distrettuale – è scritto nella comunicazione pervenuta al Comune dall’assessore regionale Roberto Marcato – costituisce una delle principali strategie per il rilancio e lo sviluppo del settore commercio in ambito urbano, grazie soprattutto all’intensificarsi del dialogo tra Comuni ed il tessuto economico locale, costituito dalle imprese e dalle organizzazioni di categoria del mondo produttivo, con la condivisa finalità di rivitalizzare i centri urbani, rendendoli presidi di sicurezza».

Tra i requisiti essenziali per ottenere la qualifica regionale ci sono

la presenza di un riconoscibile addensamento urbano di offerta commerciale e di servizi,

una chiara vocazione commerciale,

l’identificazione di una o più polarità urbane caratterizzata da un’offerta commerciale integrata, localizzata nel centro storico e urbano,

la presenza di una governance di distretto, capace di concretizzarsi in un partenariato stabile, in grado di allargarsi alle reti di impresa e di coinvolgere soggetti attivi nei settori dei servizi.

