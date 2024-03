Askoll EVA: partnesrhip Cooltra, nuova commessa scooter e batterie

Askoll EVA S.p.A., azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell’area dei motori elettrici e delle batterie, comunica di aver ricevuto un nuovo ordine dal cliente Cooltra, azienda leader in Europa nella mobilità sostenibile su due ruote (e-scooter sharing).

L’accordo prevede la fornitura entro di 200 scooter eS 2 Sharing, che saranno impiegati in Italia, e di 1400 batterie.

Askoll eS 2 Sharing

Il modello ha una potenza di 2.200 W e una velocità massima di 45 km/h. È dotato di due batterie agli ioni di litio, che insieme hanno una capacità di 2.800 Wh, con un’autonomia massima di circa 80 km. Il sistema di batterie rimovibili dei veicoli Askoll EVA si sposa perfettamente con il modello di business free-floating di Cooltra: la ricarica degli scooter avviene sostituendo le batterie in uso con nuove batterie cariche per cui “fare il pieno di energia” richiede pochi istanti, garantendo la massima efficienza di gestione e di utilizzo dell’intera flotta su strada.

Askoll eS 2 Sharing 2.8 è dotato di un sistema elettronico di geolocalizzazione e comunicazione con la centrale operativa che permette l’attivazione del veicolo tramite un’APP per smartphone, lo sblocco del cavalletto e l’apertura del bauletto di corredo al veicolo ove sono alloggiati due caschi per guidatore ed eventuale passeggero.

Gian Franco Nanni

Amministratore Delegato di Askoll EVA, ha affermato: “Siamo orgogliosi di consolidare e rafforzare la nostra partnership con Cooltra, leader europeo nell’e-scooter sharing, attraverso questo nuovo accordo. La fornitura di 200 scooter eS2 Sharing rappresenta un passo significativo verso la promozione della mobilità sostenibile in Italia. Siamo contenti della fiducia che Cooltra ripone nelle nostre tecnologie. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per promuovere una mobilità urbana più sostenibile e consapevole”.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.askollelectric.com nella sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”.

Dueville (VI), 15 marzo 2024

UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE – CDR COMMUNICATION

Angelo Brunello – Martina Zuccherini