Sergio Berlato, ECR – FDI: Fratelli d’Italia, i nuovi ingressi

ECR – Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei – Sergio Berlato, ECR – FDI:”Dopo aver lavorato per mesi al raggiungimento di questo importante obiettivo, sono felice dell’ingresso in Fratelli d’Italia di Rucco, Sorrentino, Porelli, Siotto e Zocca.”

Il Deputato italiano al Parlamento Europeo,

on. Sergio Berlato, dichiara: “Sono felice e soddisfatto che persone di comprovata esperienza politica e amministrativa, come Rucco, Sorrentino, Porelli, Siotto e Zocca siano entrati in Fratelli d’Italia. ”.

Prosegue l’on. Sergio Berlato: “In questi mesi ho lavorato tanto, con fitti colloqui e numerosi incontri con i diretti interessati, affinché Fratelli d’Italia potesse annoverare nelle proprie fila queste persone valide, che danno lustro al partito e all’intera coalizione di centro destra”.

“Ora spetterà loro nominare il nuovo capo gruppo consiliare in Comune, sicuro che sapranno garantire unità e coesione. E se volessimo essere lungimiranti, sono altrettanto sicuro che Simona Siotto potrebbe essere un ottimo candidato sindaco di Vicenza mentre Francesco Rucco potrebbe essere una delle candidature vincenti alle prossime elezioni regionali ”.

On. Sergio Berlato Deputato italiano al Parlamento Europeo

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

ECR – Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei

16.03.24

On. Sergio Berlato Deputato italiano al Parlamento Europeo

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

ECR – Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei