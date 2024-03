Roberta Peretto: Valdagno, candidato Sindaco per “Valdagno Domani”

Roberta Peretto: “Un Patto per Valdagno con gli elettori in cui ci impegneremo a cambiare la città”. Il candidato sindaco della civica di Centrodestra, Valdagno Domani, lancia i suoi 10 punti per il futuro della città laniera.

“Abbiamo condiviso con i nostri gruppi di lavoro un metodo che renda trasparente i principali snodi su cui intendiamo impegnarci con i cittadini di Valdagno per il futuro della città” – commenta il candidato sindaco di Valdagno Domani, Roberta Peretto, civica del Centrodestra.

Roberta Peretto

“Nei prossimi giorni partirà una campagna di informazione locale per far sapere agli elettori che Valdagno può cambiare, ma soprattutto che gli obiettivi che abbiamo messo a fuoco saranno la bussola della nostra azione amministrativa.

La formula del Patto esprime con chiarezza non promesse, ma impegni per il futuro, soluzioni e buone pratiche che da troppo tempo attendono un cambio di passo.

Si tratta del frutto di una campagna di ascolto con i cittadini che abbiamo iniziato molti mesi fa e che continua tuttora, ma i temi principali sono già stati definiti in questo strumento che più che alla propaganda pensa al bene di Valdagno”

Roberta Peretto Sindaco Ufficio Stampa

Scarica “Patto per Valdagno”