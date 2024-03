Bedin Galvanica: l’accessorio luxury con il sigillo della sostenibilità

Riduzione dei consumi energetici, automazione dei processi, controllo della filiera dei fornitori fino alla certificazione Diversity & Inclusion, l’etica aziendale di Bedin Galvanica emerge dal “Bilancio di Sostenibilità: un processo manageriale per creare valore”, tema al centro di un evento che presenta una visione d’impresa in un settore ad alto impatto ambientale come quello chimico.

“ La Sostenibilità: un processo manageriale per creare valore ”

VENERDÌ 22 MARZO 2024 ore 11 – 12,30

BEDIN GALVANICA

Via Zamenhof 300/302 – VICENZA

Certificazione su Diversità e Inclusione, processi senza cianuri, sistema di raffrescamento adiabatico, automazione 4.0 degli impianti: sono solo alcune delle azioni che, raccolte nel 1° Bilancio di sostenibilità, dimostrano come Bedin Galvanica, da oltre 50 anni produttore di finiture galvaniche preziose per accessori nei comparti fashion-luxury, abbia intrapreso sin dalle origini la strada della sostenibilità.

Il percorso e i risultati oggi pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità, saranno presentati venerdì 22 marzo alle ore 11 presso la sede di Bedin Galvanica durante l’evento “ La Sostenibilità: un processo manageriale per creare valore ” alla presenza di Istituzioni, stakeholder e aziende del mondo della moda e del luxury.

Un approccio etico del fare impresa innovativo, attento all’ambiente, alla comunità e ai dipendenti, che caratterizza da sempre il management aziendale. Un’azienda che opera in un settore, quello chimico, di per sé delicato dal punto di vista dell’impatto sul territorio, che ha stimolato Bedin Galvanica a perseguire con costanza obiettivi volti alla sostenibilità diventando un riferimento per altre imprese e un partner per i player del fashion luxury.

PROGRAMMA EVENTO

Per creare valore – Stefania Bedin, Owner, Marketing & Finance Director Bedin

– Stefania Bedin, Owner, Marketing & Finance Director Bedin Leggere il presente per progettare il futuro: i veri megatrend, fra business e sostenibilità – Emiliano Fabris, Direttore Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa

– Emiliano Fabris, Direttore Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa Open Innovation, un’opportunità di crescita per le PMI – Giulio Bevilacqua, Owner, R&D Director Bedin

– Giulio Bevilacqua, Owner, R&D Director Bedin La chimica, un’alleata della moda sostenibile: i processi senza cianuri – Emanuele Pallotti, Consulente esterno Valmet Plating

– Emanuele Pallotti, Consulente esterno Valmet Plating Genere, genitorialità, inclusività: come praticare e certificare la parità nelle imprese– Elena Appiani, Marketing strategist

Vicenza 15 marzo 2024

