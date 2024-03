Vicenza Volley cerca riscatto immediato contro l’Orotig Peschiera Ponti

Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley cerca il riscatto immediato contro l’Orotig Peschiera Ponti

Sabato alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni le ragazze di Mariella Cavallaro- ko domenica a Padova – sfidano le veronesi a caccia di punti salvezza e provano a rilanciare la corsa play off

Missione riscatto immediato per Vicenza Volley, che in B1 femminile scende in campo domani (sabato) alle 20,30 contro l’Orotig Peschiera Ponti nella sesta giornata di ritorno del girone B.

Dopo il ko di domenica scorsa a Padova contro la Banca Annia Aduna, che ha fatto scivolare le beriche dal secondo al quarto posto, le ragazze allenate da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari cercano di rilanciare il proprio cammino in ottica play off (primi tre posti) contro un avversario a sua volta affamato di punti, dal canto suo in chiave salvezza, e fresco del cambio sulla panchina (esonerato coach Lorenzo Mori). A fare il punto della situazione alla vigilia in casa Vicenza Volley è il libero Silvia Formaggio, al secondo anno in maglia biancorossa.

Silvia Formaggio

“Siamo amareggiate e deluse – le parole della giocatrice piemontese – della prestazione di domenica scorsa a Padova, siamo consapevoli di non aver dimostrato ciò che siamo in grado di fare ma viceversa ci siamo fatte sopraffare dall’avversario senza sapere come reagire. D’ora in poi, ogni match sarà importante; contro l’Orotig cercheremo di imporre il nostro gioco, il nostro ritmo e ritrovare l’equilibrio e il carattere che ci hanno sempre contraddistinto. Rispetto all’andata, Peschiera ha cambiato alcune giocatrici e da poco anche l’allenatore; sappiamo, però, che ciò che ha sempre fatto la differenza è stato il modo in cui siamo scese in campo. Dobbiamo essere consapevoli del grande valore che ha la nostra squadra, delle nostre capacità e dell’alto livello che riusciamo a esprimere anche in allenamento. Sabato sarà importante proprio la forza di squadra, in cui ogni singola ragazza è fondamentale”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Vicenza Volley e Orotig Peschiera Ponti saranno il primo arbitro Denis Taucer e il secondo arbitro Giulia Gentile.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 11 novembre Vicenza Volley si impose 3-1 in trasferta. Questo il tabellino dell’incontro.

OROTIG PESCHIERA PONTI-VICENZA VOLLEY 1-3

(20-25, 25-16, 22-25, 18-25)

OROTIG PESCHIERA PONTI: Gasparini 2, Riccato 9, Moschini 2, Rancati 14, Ghirardelli 4, Bellè 17, Di Nucci (L), Tolotto 9, Baldizzone, Poggi. N.e.: Franchini, Marcuzzi, Scupola, Galati (L). All.: Mori

VICENZA VOLLEY: Spinello 3, Costagli 14, Pegoraro 10, Digonzelli 15, Boninsegna 17, Andeng Okomo 5, Formaggio (L), Tasholli 1, Roviaro, Bauce 3. N.e.: Simpsi, Andreatta (L). All.: Cavallaro

ARBITRI: Conti e Monti

NOTE: Durata set’ 24’, 24’, 29’, 27’ per un totale di 1 ora e 44 minuti di gioco

Orotig Peschiera Ponti: battute sbagliate 10, ace 5, ricezione positiva 54% (perfetta 27%), attacco 28%, muri 9, errori 23

Vicenza Volley: battute sbagliate 14, ace 9, ricezione positiva 41% (perfetta 21%), attacco 34%, muri 10, errori 28.

IL TURNO

Questo il programma della sesta giornata di ritorno del girone B di B1 femminile:

Vicenza Volley-Orotig Peschiera

Rothoblaas Volano-Banca Annia Aduna

Azimut Giorgione-Vlc Rom Plastica

Ipag Volley Noventa-Fantini Folcieri Ostiano

C.r- Transport Ripalta-Cortina Express Imoco

Enercom Fimi Crema-Smapiù Arena Volley

Riposa: Volley Academy V&V.

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 44, Fantini-Folcieri Ostiano 34, Rothoblaas Volano 33, Vicenza Volley 32, Enercom Fimi Crema 28, Smapiù Arena Volley 27, C.r. Transport Ripalta 24, Banca Annia Aduna 22, Cortina Express Imoco, Ipag Volley Noventa 21, Orotig Peschiera Ponti 20, Vlc Rom Plastica 15, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, Silvia Formaggio, libero di Vicenza Volley

VICENZA, 15 MARZO 2024

