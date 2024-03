Salita del Costo: cronoscalata per auto moderne e storiche

Tra un mese la 31^ Salita del Costo – Fervono i preparativi per la cronoscalata organizzata da ACI Vicenza, la seconda della stagione 2024 con validità per il C.I.V.M. Confermate anche due distinte parate a contorno della gara.

Scorre veloce il conto alla rovescia verso la 31^ edizione della Salita del Costo, la cronoscalata per auto moderne e storiche organizzata dall’Automobile Club Vicenza nelle giornate da venerdì 12 a domenica 14 aprile, in collaborazione con i tre Comuni coinvolti nella manifestazione: Cogollo del Cengio, Caltrano e Roana.

La gara valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna zona Nord, sarà in ordine temporale la seconda cronoscalata del 2024 e si correrà in unica manche sul classico percorso lungo 9.910 metri della strada provinciale 349 “del Costo” con partenza dal bivio Bramonte.

Nel frattempo, il nuovo sito web messo online e presentato in occasione di Rally Racing Meeting, è stato aggiornato con tutta la documentazione utile per i concorrenti.

Di recente conferma, è anche lo svolgimento della parata non competitiva che, nella giornata del sabato, precederà le vetture in gara in entrambe le manches di prova; saranno ammesse le vetture in regola secondo il codice della strada e regolarmente assicurate. Una seconda parata, riservata ai soci di alcuni club selezionati, precederà alla domenica la manche di gara.

Precisazione normativa

Nel sito ufficiale è stata anche pubblicata un’importante precisazione normativa attinente il possesso dell’abilitazione per tutti i conduttori, di vetture moderne e storiche, che utilizzeranno vetture per le quali tale requisito sia indispensabile per la partecipazione. Sono state dettagliate le varie categorie e le modalità operative per provvedere a quanto richiesto dalla norma.

Le iscrizioni si potranno inviare, secondo la normativa in vigore, sino alle 24 di lunedì 8 aprile. Le fasi successive della gara contemplano le verifiche sportive dalle 10 alle 17 di venerdì 12 presso il Motorhome in zona industriale a Caltrano. Verifiche tecniche dalle 10.30 alle 17.30 sempre nella medesima località.

Dalle 9 di sabato 13 lo start della prima manche di prove e, a seguire la seconda sessione. Medesimo orario per la partenza della gara alla domenica. La gara si concluderà con la cerimonia delle premiazioni ospitata dal Palaciclamino nel Piazzale della Vecchia Stazione, a Cesuna di Roana.

Informazioni e documenti al sito web www.salitadelcosto.it

Vicenza, 14 marzo 2024

Immagine realizzata da Antonio Guidi.