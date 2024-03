Monica Marioni: esposizione di arte contemporanea “Libera”

LIBERA di Monica Marioni per Donna chiama Donna.

a cura di Maria Rosa Sossai

A cura di, traspone visivamente la lotta che le vittime di rapporti violenti affrontano per lungo tempo, rendendo loro omaggio in una forma simbolica ed immersiva.

Il lavoro è parte del progetto #Lasciamiandare, nel quale l’artista ha indagato in prima persona ciò che quotidianamente affronta chi vive una relazione tossica e disfunzionale.

#lasciamiandare racconta attraverso installazioni e videoperformances il percorso emotivo che dalla presa di coscienza di un rapporto tossico conduce alla progressiva riconquista del proprio giudizio, della corretta prospettiva di sé e del mondo ed infine alla liberazione da tale relazione.

Partendo da un’esperienza personale, il progetto si articola quindi in un corpus di opere che hanno come tema le dinamiche psicologiche emblematiche della dipendenza affettiva.

Iniziato nel 2021, il progetto è stato ospitato a Capri, Napoli, Caldogno, Lecce e Taranto, in ogni tappa con allestimenti site-specific, pensati come esperienze immersive, per sottolineare i diversi momenti del percorso di uscita dal vincolo violento, in vista della riconquista del proprio equilibrio e della propria libertà.