Confcommercio e Adunata Alpini insieme per Vicenza

Confcommercio Vicenza: benvenuti amici alpini! commercianti ed esercenti si preparano per l’adunata nazionale

Sottoscritta nei giorni scorsi, nella sede della Confcommercio di Vicenza, la convenzione con l’Associazione Nazionale Alpini e Adunata Alpini 2024 srl.

Realizzare tutte le sinergie necessarie per la migliore riuscita dell’evento: con questo obiettivo comune è stata sottoscritta nei giorni scorsi, nella sede della Confcommercio di Vicenza, la Convenzione tra l’Associazione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Vicenza, Associazione Nazionale Alpini e Adunata Alpini 2024 srl.

Alpini a Vicenza: un’accoglienza calorosa da parte di commercianti e esercenti

L’organizzazione della 95ª Adunata nazionale degli Alpini, che si terrà a Vicenza nei giorni 10,11,12 maggio 2024, potrà contare così anche sull’accoglienza coordinata e festosa di tanti negozi, ristoranti, bar e altre attività commerciali della città.

A sottoscrivere il documento, che regola i rapporti istituzionali ed economici tra le parti e le impegna in precisi compiti, sono stati il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo e il presidente Adunata Alpini 2024 srl Maurizio Pinamonti.

Piccolo: Adunata Alpini a Vicenza, grande festa con il massimo rispetto

“Con la firma della convenzione abbiamo messo nero su bianco il nostro impegno a collaborare per il successo dell’evento, che porterà Vicenza in primo piano sulle cronache nazionali come città ospitante degli amici Alpini – ha detto il presidente Piccolo -. Tutti auspichiamo che l’adunata nazionale sia un’occasione di grande festa, con una grandissima partecipazione, nel massimo rispetto della città e dei valori che le Penne Nere rappresentano da sempre. Posso fin d’ora assicurare che l’impegno dei commercianti ed esercenti di Vicenza sarà massimo e di questo ringrazio tutti gli operatori che daranno il loro contributo all’evento. Come Confcommercio Vicenza distribuiremo loro un kit di benvenuto agli Alpini e promuoveremo sconti sugli acquisti e sulle consumazioni per tutti i partecipanti all’Adunata”.

Pinamonti: negozi e locali, cuore pulsante dell’Adunata Alpini

“Il sostegno di Confcommercio ci è particolarmente gradito – ha commentato Maurizio Pinamonti, presidente di Adunata Alpini 2024 srl – perché al di là degli aspetti istituzionali, logistici e organizzativi su cui siamo impegnati già da molti mesi, alla fine l’Adunata è della gente, tra la gente. Ed è qui che entrano in gioco negozi e locali, linfa vitale del tessuto cittadino e punto di riferimento per centinaia di migliaia di persone previste a Vicenza in quei giorni. Giorni che vogliamo siano di festa e di condivisione, da parte della comunità, de Il sogno di pace degli Alpini, motto di questa Adunata”.

In particolare, il kit “Amici degli Alpini” sarà composto da: bandierina dell’Adunata; bandiera italiana; vetrofanie e locandine dell’evento; copie della Guida all’Adunata nazionale 2024.

Confcommercio, Adunata Alpini: sconti e prezzi convenzionati

Confcommercio Vicenza, così come scritto nella convenzione, garantisce che commercianti ed esercenti aderenti all’iniziativa “Amici degli Alpini” si impegnano: a rispettare i prezzi autonomamente indicati sulle locandine esposte nei locali dell’esercizio commerciale; a garantire qualità e convenienza dei prodotti e servizi; ad accogliere con amicizia e cortesia gli Alpini e tutti gli ospiti in territorio vicentino durante l’Adunata.

Per ristoranti, trattorie, pizzerie aderenti all’iniziativa, inoltre, l’impegno di scontare del 10% il conto del pranzo o della cena, mentre per i bar di applicare agli amici Alpini prezzi agevolati sulle consumazioni; ad esempio, un calice di vino da 10 cl. costerà 1,5 euro e un caffè 1 euro.

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)

Immagine di copertina: Il presidente Pinamonte e il presidente Piccolo

