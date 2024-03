Cassola, Romano e Mussolente: il progetto “Tiaspetto@biblioteca”

Tiaspetto@biblioteca: il nuovo progetto dedicato ai più giovani – Ampliamento dell’orario di apertura per gli spazi romanesi e misquilesi e in tutti e tre i presidi laboratori, corsi e workshop gratuiti per ragazzi dai 14 ai 35 anni.

UN FINANZIAMENTO DI 100 MILA EURO

UN’AZIONE CONDIVISA DAI COMUNI DI

CASSOLA, ROMANO E MUSSOLENTE

Laboratori fotografici, di scrittura e di disegno manga. Cineforum, book counseling ma anche workshop sulle discipline scientifiche e sessioni di “gaming” tra gli scaffali. Upgrade in corso per le biblioteche di Cassola, Romano e Mussolente, che si mettono in rete per potenziare la propria attività e diventare spazi privilegiati per promuovere le dinamiche creative e favorire l’incontro e lo scambio tra giovani e giovanissimi.

E’ partito in questi giorni, con il lancio dei primi corsi e delle prime attività, il progetto “tiaspetto@biblioteca”, un piano di sviluppo che coinvolge i tre Comuni contermini dell’est Bassanese (con Cassola come capofila) e che è stato finanziato con un contributo di circa 100 mila euro dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AMPLIAMENTO DELL’ORARIO DI APERTURA

Tali fondi, uniti alle risorse stanziate dai tre Comuni per complessivi 25 mila euro, consentiranno, in primis, di ampliare la possibilità di fruizione della biblioteca romanese e di quella misquilese che, rispettivamente con 8 e 17 ore in più alla settimana, arriveranno a garantire 44 e 40 ore settimanali di apertura. Inalterato invece l’orario dell’istituzione con sede in piazza Europa a San Giuseppe, già da tempo attiva 6 giorni alla settimana per 10 ore al giorno.

NUOVE PROPOSTE

Grazie al nuovo progetto, tutti e tre i presidi culturali potranno inoltre ospitare, a turno, una serie di iniziative di tipo ludico e formativo messe a punto grazie alla collaborazione con enti, start up e professionisti del territorio. Il calendario, fittissimo, partirà la prossima settimana (dal 18 marzo) con sessioni di conversazione in lingua inglese e spagnolo, cui si affiancheranno a breve un corso di fotografia (dal 20 marzo) e uno di disegno manga (dal 6 aprile). Le iniziative proseguiranno sino alla fine del 2025 con proposte gratuite rivolte alla fascia di età 14 – 35 anni e pensate per offrire ai ragazzi e ai giovani adulti degli strumenti creativi per conoscersi e raccontarsi: cineforum, giochi da tavolo e videogiochi ma anche focus sulle scienze applicate e sulle lingue straniere, workshop sui pod cast e, ancora, sessioni di “book counseling” per scoprire cosa i libri hanno da dire sulla storia personale di ciascuno. Fiore all’occhiello della programmazione sarà la presenza, con l’associazione Alba Pratalia, dello scrittore Paolo Malaguti, che condurrà in parte il laboratorio di scrittura condivisa.

Il profilo IG “tiaspettoinbiblioteca” farà da collettore per tutte le attività.

I COMMENTI

Marta Orlando Favaro

«La biblioteca – ha sottolineato l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili di Comune di Cassola Marta Orlando Favaro – è il nostro presidio culturale per eccellenza, perché accessibile, gratuita, accogliente e ora anche innovativa. Già da molto tempo questi spazi garantiscono un orario di apertura molto dilatato e ora, con i fondi assicurati da questo bando, ci proponiamo di alzare ulteriormente l’asticella, andando a moltiplicare la opportunità di incontro e di crescita offerte da questo luogo, con proposte che parlano il linguaggio dei più giovani e intercettano i loro interessi».

Franca Meneghetti

«Le biblioteche sono tesori culturali che svolgono un ruolo cruciale nella vita di una comunità – ha osservato la collega romanese Franca Meneghetti -. Oltre ad essere luoghi in cui si possono trovare libri di ogni genere, sono anche spazi di aggregazione giovanile e di apprendimento continuo. Promuovono la condivisione di idee, lo sviluppo della creatività e favoriscono il senso di appartenenza. Come Amministrazioni comunali, è fondamentale fare gioco di squadra per promuovere attività culturali come cineforum, workshop e sessioni di book counseling. Queste iniziative non solo arricchiscono l’offerta culturale dei tre Comuni coinvolti, ma anche incentivano la partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale locale. Inoltre, incoraggiano la formazione di nuove passioni e competenze, contribuendo così allo sviluppo individuale e collettivo della comunità».

Ellena Bontorin

«Il progetto rappresenta per Mussolente un’occasione unica perché permette l’apertura della Biblioteca per 40 ore a settimana, cosa che non era mai stata possibile prima– ha precisato l’assessore alla Cultura e ai Giovani del Comune di Mussolente, Ellena Bontorin -. Questo significa dare ai cittadini un servizio più ampio con un accesso agli spazi della biblioteca che aumenta notevolmente nel corso della settimana. A questo si aggiungono le tante progettualità rivolge a giovani e adulti che renderanno il servizio biblioteca ancora più accattivante e attraente: un modo per intercettare anche coloro che al momento non nutrono particolare interesse verso questo luogo di cultura a 360 gradi con la speranza – chissà! – che anche a Mussolente si possa attivare il servizio aula studio per facilitare i ragazzi che necessitano di spazi e strumenti per il loro percorso formativo».

I laboratori in dettaglio

CINEMA IN BIBLIOTECA:

il cinema come momento di riflessione

Tramite la visione di una serie di film o documentari appositamente selezionati per le tematiche affrontate, si cercherà di proporre ai giovani, preferibilmente nella fascia 14-18, temi legati all’inclusione sociale, all’uguaglianza di diritti, alla prevenzione del bullismo e della microcriminalità organizzata. Il cinema e il film diventano strumenti potenti di riflessione per i ragazzi, che verranno invitati a esporre le loro idee e sensazioni in un dibattito condotto da un educatore esperto nelle tematiche affrontate.

Struttura attività: 6 incontri x 3 ore x max 25-30 partecipanti

previsti n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli (cadenza quindicinale)

LA FOTOGRAFIA COME ESPRESSIONE DI SÉ (14- 18 anni)

Fotografare è un atto che può servire sia a catturare i propri attimi emotivi sia le situazioni della vita quotidiana meritevoli di interesse. In questo senso la fotografia è legata al ricordo e all’emotività e risponde quindi a un potente stimolo psicologico. Nel contempo la tecnologia che pervade la società è sempre più preponderante nella vita dei giovani e il confine fra “uso” e “abuso” del mezzo fotografico può risultare poco chiaro. Attraverso la formazione proposta si intende promuovere un concetto di fotografia come “espressione del sé/espressione del bello”, con particolare riferimento alla fotografia nei social media, strumenti largamente utilizzati dai giovani, fornendo una panoramica sull’uso intelligente del mezzo fotografico, con riferimento alle normative che ne regolano l’uso e la privacy.

Struttura corso: 5 incontri x 2 ore x max 10 partecipanti (cadenza settimanale)

previsti n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli

GAMING FRA GLI SCAFFALI (14-18 anni)

I giovani vengono precocemente attratti dal gaming (videogiochi, gaming con le carte, giochi di ruolo). Le biblioteche possono mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco, come strumenti di aggregazione e non come momenti ludici da vivere in solitudine. Giocare è un altro modo di raccontare ed educare, permette di entrare in mondi narrativi che coniugano parola e immagine, in cui le storie si costruiscono in modi interattivi e transmediali. Nelle biblioteche si intende allestire una “gaming zone”, per offrire ai ragazzi un luogo sicuro in cui ritrovarsi per giocare assieme.

Struttura attività: 6 incontri x 2 ore x max 12 partecipanti (cadenza settimanale)

previsto n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli

LABORATORIO DI DISEGNO MANGA (14- 18 anni)

I manga sono diventati negli ultimi anni molto popolari fra i giovani. Anche il fumetto e la graphic novel stanno godendo di buona popolarità nelle biblioteche, come dimostra l’aumentata richiesta da parte degli utenti. L’obiettivo dell’attività laboratoriale proposta è quello di introdurre i partecipanti al mondo del disegno giapponese quale passatempo accattivante.

Verranno presentati i rudimenti per impostare la creazione di un volto e corpo in stile manga, riferendo la costruzione ai parametri tipici della tecnica.

Struttura attività: 5 incontri x 2 ore x max 12 partecipanti (cadenza settimanale)

previsto n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli

LABORATORI STEAM (dai 15 anni)

Le innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno aumentato l’importanza del ruolo della tecnologia nell’apprendimento delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), oggi fondamentali per l’esercizio della cittadinanza e per l’accesso al lavoro. I laboratori proposti che potranno essere declinati anche sulla base del grado di competenze e degli interessi dei partecipanti e si ritiene possano sviluppare competenze creative, cognitive e metacognitive e, al tempo stesso, competenze sociali, relazionali, emotive, in una dimensione di collaborazione, inclusione e “connessione” con il mondo e con le persone, prerogative indispensabili di un apprendimento efficace, basato sull’esperienza diretta e autentica, sulla sfida connaturata all’acquisizione dei saperi e alla ricerca su progetto. Nell’ottica dell’inclusione possono risultare particolarmente efficaci per il gender-gap nelle materie scientifiche a favore delle ragazze.

Struttura attività: 5 incontri x 2 ore x max 12 partecipanti (cadenza settimanale)

previsto n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli

BABELANDIA (14-35 anni)

L’importanza della conoscenza delle lingue straniere, e in particolare l’inglese, è ormai nota in un mondo globalizzato come il nostro. Tuttavia spesso la formazione scolastica non è sufficiente per padroneggiare adeguatamente una lingua straniera e i corsi privati che si possono trovare non solo alla portata economica di tutti. Per questo il progetto Babelandia vuole offrire ai giovani adulti un’occasione gratuita di poter colloquiare con un madrelingua (in primis inglese e spagnolo) per implementare la propria conoscenza della lingua straniera e dipanare allo stesso tempo eventuali dubbi nello scritto o nella grammatica.

Struttura attività: 6 incontri x 2 ore x max 15 partecipanti (cadenza quindicinale)

previsti n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli

PENSIERI LEGGERI (19-35 anni)

Il bookcounseling di gruppo, attraverso la proposta meditata di libri e letture, intende promuovere il piacere della lettura, che può divenire anche la “chiave” per attivare un processo di cambiamento di prospettiva e visione, aiutando i partecipanti a mantenere libertà di pensiero (oggi bene raro) e ricchezza interiore.

Struttura attività: 15 incontri di n. 2 ore con cadenza mensile per tutto il periodo considerato esclusa

pausa estiva (tot. 15 incontri a biblioteca)

PARLAMI DI ME (19-35 anni)

L’istinto di narrare è un bisogno primario, una caratteristica innata in ogni persona. Questo tipo di laboratorio si propone ai partecipanti come un’esperienza di narrazione condivisa, particolarmente efficace per intrecciare aspetti individuali e dinamiche di gruppo. Chi vi partecipa ha la possibilità di decidere, nella creazione della storia, quanto mettere in gioco della propria persona, tenendo conto dei processi decisionali tipici di un gruppo, dimostrando di essere strumento semplice ma potente, funzionale in diverse direzioni e con ancora notevoli ed interessanti spunti potenziali di sviluppo.

Struttura attività: 6 incontri x 2 ore x max 15 partecipanti (cadenza quindicinale)

previsti n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli

DIVENTA UN PODCASTER (14-18 anni)

Negli ultimi anni il podcast ha conosciuto una vera e propria esplosione: mettere a fuoco le specificità di questa forma comunicativa non è semplice come sembra ed è essenziale quindi individuare quali sono gli elementi che fanno di un podcast un prodotto di qualità e non un semplicemente file audio. Qualsiasi contenuto può essere approfondito attraverso la narrazione di un podcast, strumento che può essere applicato nei settori più diversi: dall’informazione all’intrattenimento, dall’educazione al corporate storytelling.

Il corso è rivolto ai ragazzi che desiderano creare un proprio podcast, e acquisire quindi tutti quegli strumenti e tecniche che permetterà loro di farlo in piena autonomia, imparando a utilizzare questo strumento di comunicazione che ha grandi potenzialità acquisendo conoscenze specifiche e competenze tecniche.

Struttura attività: 5 incontri x 2 ore x max 15 partecipanti (cadenza settimanale)

previsti n. 1 ciclo a semestre per biblioteca per un totale di n. 9 cicli.

