Torre del Tormento: al via i lavori di restauro finanziati dal Pnrr

Vicenza: Torre del Tormento, partito l’intervento di restauro delle facciate

Finanziato con fondi Pnrr

Sono partiti i lavori di restauro della Torre del Tormento, l’edificio del XII secolo, ex prigione cittadina, collegato alla Basilica Palladiana attraverso l’arco dei Bissari, sul lato di piazza delle Erbe.

L’intervento del valore di 350 mila euro, finanziato dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, componente 2, investimento 2.1), prevede il restauro conservativo del paramento murario.

L’assessore Spiller illustra i lavori alla Torre del Tormento

«Si tratta di un cantiere significativo – commenta l’assessore ai lavorio pubblici Cristiano Spiller – sia per la messa in sicurezza delle facciate della torre medievale da cui qualche anno fa si era staccato del materiale, sia per la cura e la valorizzazione del monumento che si trova nel cuore della città, in una zona frequentatissima dai giovani e dai turisti».

In questi giorni sta per essere completato il ponteggio, poi si partirà con la pulitura di tutte le superfici e, successivamente, con il restauro e consolidamento delle facciate.

I lavori dureranno sei mesi.

Vicenza, 14 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

La Torre del Tormento: una storia di costruzione, usi e vicissitudini

Nel XII secolo, la famiglia Carnaroli edificò la Torre del Tormento. Un secolo dopo, il Comune di Vicenza acquistò la torre e la destinò a prigione e archivio per gli atti civici e del Registro. Nel 1509, alcuni malfattori incendiarono la torre per distruggere le prove a loro carico, causando anche la distruzione degli archivi. Dalla metà del XVII secolo alla seconda metà del XIX secolo, la torre funzionò come carcere, prima di essere trasferito a San Biagio.