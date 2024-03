“Il paese che educa”: incontri di marzo e aprile a Marano Vicentino

“Il paese che educa”: il progetto prosegue il suo viaggio con altri sei incontri

Violenza digitale e parità nell’educazione alla cittadinanza: sono queste le due macro tematiche protagoniste delle prossime tappe de “Il paese che educa”, che si svilupperanno nei mesi di marzo e aprile. Il progetto, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e avviato dal Comune di Marano Vicentino in collaborazione con le cooperative Samarcanda Onlus e Radicà Onlus, segue il sentiero battuto dal Patto Educativo Territoriale, disegno collettivo portato avanti dal 2016.

“Il paese che educa”: gli incontri di marzo

Dopo l’avvio del percorso per gli attivatori di comunità, l’inizio dei laboratori sull’utilizzo didattico delle nuove tecnologie, organizzati per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Vittorio Alfieri”, e gli incontri con la psicoterapeuta, psicologa e formatrice Chiara Ragni e la pedagogista Alessia Dulbecco, il viaggio continua attraverso nuovi convegni per la cittadinanza, in programma presso l’Auditorium comunale. Lunedì 18 e mercoledì 20 marzo alle ore 20:30, genitori, amministratori ed educatori sono invitati agli appuntamenti con la psicologa Marta Mazzotta e la formatrice Anna Scolaro, per due interventi riguardanti la sensibilizzazione sulla violenza di genere online e l’utilizzo sicuro della tecnologia. Questi incontri teorici culmineranno in un laboratorio rivolto ad adulti e ragazzi, che si terrà sabato 23 marzo dalle 9:00 alle 13:00 e in cui sarà presente un avvocato esperto in materia.

Gli appuntamenti di aprile

Stessa modalità verrà seguita anche per gli appuntamenti di aprile, che, però, verteranno su temi riguardanti l’educazione alla cittadinanza e alla promozione della parità di genere. Mercoledì 10 e giovedì 11 aprile alle 20:30, Marta Mazzotta tornerà a condurre gli incontri dedicati ad amministratori, insegnanti, educatori e genitori. Assieme a lei ci sarà anche Marta Vincenzi, psicologa esperta in tematiche LGBT. Come per il percorso di marzo, sabato 13 aprile, dalle 9:00 alle 13:00, è previsto un laboratorio conclusivo dedicato ai ragazzi e alla cittadinanza adulta.

Il progetto proseguirà il proprio cammino nei prossimi mesi, con attività riguardanti la cura per l’ambiente (organizzate da Biosphaera) e la violenza di genere e linguaggio, attraverso incontri serali per la comunità adulta e laboratori all’interno delle scuole, tutte occasioni per affrontare tematiche urgenti nonché fortemente attuali.

Marano Vicentino, 14 marzo 2024

Fonte: Comune di Marano Vicentino (VI) – Ufficio Stampa