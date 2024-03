Disturbi alimentari: al Teatro San Marco lo spettacolo “La Voce”

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, il 15 marzo alle ore 20.30, il Teatro San Marco di Vicenza (Contrà San Francesco 76) ospiterà lo spettacolo “La Voce”. Un’opera teatrale che affronta con delicatezza e sensibilità il tema dei disturbi alimentari, dando voce alle esperienze di chi ne soffre. Attraverso storie toccanti e personaggi coraggiosi, lo spettacolo invita a riflettere su questa problematica e a non sottovalutare la sua gravità.

Autori dello spettacolo “La Voce”

Testo e regia: Carola Minincleri Colussi

Aiuto regia: Anna Novello, Innocenzo Capriuoli

con Alice Marchiori e Veronica Di Bussolo

Produzione: Farmacia Zooè

Progetto: Mappa del Cuore

Nell’ambito di Villa Moscheni Volpi – The Digital Venus

Foto: di Giorgio Meneghetti

Introduzione di:

Sandra Zodiaco, docente, autrice e testimone della Rete del Fiocchetto Lilla

Seguirà:

una conversazione con gli esperti dell’unità dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare ULSS 8 Berica e testimonianze delle Associazioni promotrici.

Evento gratuito su prenotazione sul sito: http://tinyurl.com/LaVoceVicenza

Vicenza, 14 marzo 2024

Fonte: Mappa del Cuore

Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Il 15 marzo si celebra la “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare.” Questi disturbi, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata “binge eating”, sono un problema di sanità pubblica e oggetto di attenzione sanitaria e sociale per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione (anche nei bambini di 8-9 anni) e per l’eziologia multifattoriale complessa. Ad esserne colpita è principalmente la popolazione femminile con un rapporto tra femmine e maschi di circa 9 a 1, anche se il numero dei maschi è in aumento soprattutto in età adolescenziale e pre-adolescenziale.

Questi disturbi, se non diagnosticati e trattati precocemente, aumentano il rischio di complicanze organiche rilevanti a carico di tutti gli organi e apparati dell’organismo (cardiovascolare, gastrointestinale, endocrino, ematologico, scheletrico, sistema nervoso centrale, dermatologico ecc.) con rischio di cronicizzazione e anche, nei casi più severi, di mortalità, in particolare per quanto riguarda l’anoressia.

I dati più recenti relativi alla Survey epidemiologica condotta a livello nazionale nell’ambito del Progetto “Piattaforma per il contrasto alla malnutrizione in tutte le sue forme (triplo burden: malnutrizione per difetto, per eccesso e da micronutrienti)” finanziato dal Ministero della Salute e conclusosi a febbraio 2021, hanno mostrato un aumento della patologia diffuso in tutto il territorio nazionale e la difficoltà di accesso alle cure in molte Regioni italiane, con gravi conseguenze sulla prognosi. I dati confermano un aumento della patologia di quasi il 40% rispetto al 2019.

Fonte dal sito: https://www.salute.gov.it/