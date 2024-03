Corps Citoyen: collettivo al CSC San Bonaventura

Lunedì 18 marzo al CSC San Bonaventura di Bassano del Grappa – Corps Citoyen: collettivo

Proseguono a ritmo serrato le residenze artistiche al CSC San Bonaventura che dal 13 al 19 marzo è abitato dal collettivo italo-tunisino Corps Citoyen, a Bassano per portare avanti la ricerca artistica del loro nuovo progetto “Barrani”.

LA COMPAGNIA CORPS CITOYEN

APRE UN WORKSHOP A RAGAZZE E RAGAZZI TRA I 15 E I 19 ANNI

E UN PROVA APERTA PER IL PUBBLICO

La compagnia condurrà un workshop gratuito per ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni, lunedì 18 marzo dalle 15 alle 17.00. Alle 18.00 seguirà invece una prova aperta al pubblico per condividere l’esito della residenza artistica.

Corps Citoyen è una piattaforma collettiva, fondata a Tunisi da Anna Serlenga, Rabii Brahim, Saoussen Babba, Aymen Mejri, Francesca Cogni, Alessandro Rivera Magos e Lilia Ben Romdhane, dove vengono prodotti progetti condivisi e multidisciplinari, ma anche opere individuali degli artisti del gruppo in collaborazione con altri artisti e professionisti. Dal 2018 il collettivo ha sede a Milano.

Barrani “lo straniero”

Il loro nuovo progetto, Barrani – che in tunisino significa lo straniero, “quello che viene da fuori”, chi ha intrapreso il viaggio verso l’Europa – è una performance-concerto dove danza, parola poetica e multimedialità permettono una nuova scrittura, in uno spazio che non esiste se non nel tempo della performance: lo spazio della narrazione.

Un lavoro di ricerca dedicato alla generazione della diaspora, all’interrogarsi, individuale e collettivo, sulla partenza e sull’arrivo, sul desiderio e sui suoi limiti, sul qui da costruire e sul là come memoria.

Sentirsi fuori posto, “sempre nel posto sbagliato”, non trovare spazio né all’origine né all’approdo. Questo essere “senza luogo”, secondo il filosofo e sociologo algerino Abdelmalek Sayad, è una delle caratteristiche ricorrenti dell’esperienza migratoria, che configura una percezione di sé nella “doppia assenza” tra il luogo d’origine e quello di approdo.

La compagnia condividerà la propria pratica artistica con ragazze e ragazzi in un workshop lunedì 18 marzo dalle 15.00 alle 17.00. Attraverso il suono e la musica verrà raccontata quest’esperienza, con il corpo come strumento di espressione.

Successivamente, alle ore 18.00, prova aperta al pubblico, sarà l’occasione per entrare nel processo creativo degli artisti, e di un lavoro che poi debutterà a Bmotion 2024.

Per partecipare al workshop è necessario confermare la presenza mandando una mail a comunicazione.festival@comune.bassano.vi.it o chiamando il numero 0424 519804 804

Ingresso libero invece per lo sharing delle 18.00

Bassano del Grappa

Alessia Zanchetta Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well