Agritour: gite fuori porta, Pasquetta nell’Alto Vicentino

Tre i tracciati a scelta, partecipazione su prenotazione con biglietto unico – In programma non solo passeggiate, ma anche degustazioni, spettacoli e attività didattiche – Agritour: gite fuori porta.

1 APRILE

PASQUETTA IN FATTORIA CON AGRITOUR

Per la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta nell’Alto Vicentino ormai la scelta è una: farsi guidare dalle proposte di Agritour.

L’Associazione raggruppa 60 soci, di cui 40 aziende agricole, e si propone di far riscoprire le peculiarità di un paesaggio rurale e delle attività agricole che in esso ancora resistono, tra sapori genuini, studio, impegno e l’amore per la terra, i suoi frutti e gli animali.

Il progetto da cui ha preso forma l’Associazione coinvolge anche i Comuni di Schio, Marano Vicentino, Zanè, Malo, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano e Isola Vicentina.

Ecco allora che il 1 aprile Agritour propone un tris di percorsi articolati dall’Agritour dei Stròdi, tra Monte Magrè, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano. Per consentire un’organizzazione perfetta, quest’anno la scelta è stata di inserire la partecipazione su prenotazione con biglietto unico (al costo di 14,00 euro per gli adulti e 8,00 euro per i bambini fino a 6 anni) che consentirà non solo di gustarsi colazione e pranzo, ma anche partecipare alle attività didattiche proposte, alle visite guidate, agli spettacoli e al concerto finale. Non sono invece incluse nel biglietto eventuali bevande.

«Questa nuova proposta – spiega il neo presidente dell’Associazione Agritour Andrea Lora – segue i successi delle passate edizioni quando abbiamo praticamente perso il conto delle migliaia di persone che hanno scelto di passare la Pasquetta tra fattorie, campi, boschi e sentieri del nostro territorio. Raccontarci attraverso le nostre attività e i nostri prodotti, ma anche attraverso il nostro impegno per difendere la campagna, i pascoli e i boschi dell’Alto Vicentino è un obiettivo fondamentale.

Serve senza dubbio a promuovere la genuinità di quello che proponiamo, ma anche a sensibilizzare di più chi vorrà partecipare verso l’esigenza di tutelare il territorio rurale che per troppo tempo è stato frammentato e poi cementato. Il progresso non passa solo per le industrie che già abbondano nell’Alto Vicentino, ma anche in chi fa presidio del territorio, ne difende e si prende cura delle risorse e le sfrutta in modo sostenibile.»

Le tre proposte di percorsi

Si articoleranno con varie lunghezze, dai 4,5 km del tracciato “Le Fosse” agli 8,5 km del percorso “El prà dea guardia”, passando per l’itinerario “Le Broie” che invece misurerà 5 km. Diversi saranno i dislivelli da percorrere, ma che lasceranno immergere il pubblico in un paesaggio a tratti sconosciuto, sempre a passo lento.

1

Il percorso parte alle 9.00 dal parcheggio nei pressi della zona industriale di Monte di Malo. Da lì si raggiunge in 10 minuti a piedi l’Az. Agr. La Gecchelina per poi proseguire alla volta dell’Az. Agr. Farm on Hills che non è raggiungibile in auto. Dalle ore 10.00 è prevista la colazione Agritour all’Az. Agr. Da Marietta con succo di mela, crostino con miele o marmellata.

Alle 11.00 attività per bambini dal titolo “Isole d’acqua”, curato dalla Fattoria Didattica Il Brolo dal seme al frutto per insegnare il valore e il rispetto dell’acqua nelle realtà agricole svantaggiate. Interverranno per l’occasione anche Marco Sartore e i titolari di Farm on Hills.

Dalle 12.30 ci si mette invece a tavola sempre presso Farm on Hills con tagliere misto e gnocco fritto con varie farciture.

Alle 14.00, infine, spettacolo musicale “Parole Spaesate” con Diego Dalla Via e Valincantà.

Prenotazione per il percorso Le Broie su https://form.jotform.com/240701934885361

2

Nel secondo dei percorsi si parte invece alle 9.00 dall’Azienda Agricola Maistrello Stefano in località Ca’ Trenta di Schio e da qui si sale alla Fattoria Ai Capitani per raggiungere poi Apicoltura Leguzzano per la colazione firmata Agritour e lì seguire, alle 11.00 un percorso sensoriale e creativo per bambini dal titolo “Alla scoperta degli alimenti delle vacche” con la Fattoria La Greppia.

Dalle ore 12.30 si rientra alla Fattoria Ai Capitani per il pranzo e assistere poi, alle 14.00 Meek Hokum in concerto, con i suoi ritmi tra blues e folk americani.

Prenotazione per il percorso El prà dea guardia https://form.jotform.com/240702438741352

3

Per il terzo itinerario proposto, con partenza sempre dalle ore 9.00, il ritrovo è fissato al Passo dello Zovo da cui si raggiunge a piedi l’Agriturismo Al Ranch. Da qui, con partenze alle 9.00, 9.30, 10.00 e 10.30 si partirà per delle passeggiate in compagnia di Guida naturalistico ambientale (il percorso non è percorribile in autonomia). Raggiunta l’Az. Agr. Tiglio e Quercia si potrà gustare la colazione e avventurarsi nelle attività didattiche dedicate al mondo delle api e a fossili e minerali. Alle 11.00 laboratorio per bambini curato da Agriturismo Al Ranch su “Gli animali della Fattoria”.

Pranzo servito alle 12.30 per poi assistere alle 14.00 aad uno spettacolo di animazione itinerante con musica medievale, rinascimentale, popolare, folk e danze popolari.

Prenotazione per il percorso Le Fosse su https://form.jotform.com/240702030884348

La giornata si concluderà con un gran finale al Parco Natura Agané di Monte di Malo (Via Vanzi) dove si esibiranno Miss Chain & Phill Reynolds con la loro musica country rock. Miss Chain, nome d’arte di Astrid Dante, è cantante e chitarrista. Con i Miss Chain & The Broken Heels (inizialmente suo progetto solista), propone musica garage e power pop. Phill Reynolds, alias Silva Cantele, è musicista folk e blues che cura anche altri progetti come “Hearts Apart” e “Miss Chain And The Broken Heels”.

Prenotazioni

Le prenotazioni rimangono aperte, salvo esaurimento posti, fino a sabato 30 marzo 2024. Il giorno della manifestazione, al punto di accesso del percorso prenotato vanno ritirati i biglietti ricordando il nome registrato al momento della prenotazione.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato e il prezzo del biglietto sarà convertito in buono spesa spendibile nei punti vendita Agritour.

Pagamenti

I pagamenti possono essere fatti con Satispay o Bonifico Bancario.

Statispay: cercare tra i negozi disponibili nell’app “Agritour” con sede a Malo (VI) in via Pasubio, 13.

Bonifico Bancario: intestato ad Associazione Agritour

Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo Filiale di Marano Vicentino

IBAN: IT67 F088 0760 4900 0000 0059 568

