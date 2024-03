Settimana del pane integrale: l’iniziativa torna dal 18 al 23 marzo

“Settimana del pane integrale” promossa da Lega Italiana Lotta ai Tumori e Confartigianato Imprese Vicenza nei panifici aderenti opportunità per scoprire un prodotto buono e salutare



Sensibilizzare sull’importanza del consumo di pane integrale e semi-integrale, spesso trascurati. Con questo obiettivo gli Artigiani del Pane di Confartigianato Imprese Vicenza e la Lega Italiana Lotta ai Tumori, con il contributo di Ebav, dal 18 al 23 tornano a promuovere la Settimana del Pane Integrale e, in generale, una sana alimentazione.

Pane integrale: un alleato per la salute

Consumare prodotti più salutari non è solo un elemento fondamentale per la tutela della salute e del benessere, ma anche una misura preventiva nei confronti delle “patologie del benessere”. I cereali, inclusi il pane e altri derivati, specialmente quelli integrali, infatti, costituiscono da sempre un componente essenziale di una dieta equilibrata e salutare. Le fibre presenti nei cereali giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione e numerose ricerche confermano che la loro inclusione nella dieta riduce significativamente il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, tumori, diabete, malattie respiratorie e altre patologie croniche. È consigliato consumare i cereali nella loro forma integrale, poiché contengono la crusca e il germe, fonti preziose di fibre, vitamine del gruppo B, ferro, magnesio e zinco.

Settimana del pane integrale sconto del 20% nei panifici aderenti

Per far scoprire al grande pubblico tutte queste caratteristiche del pane integrale i panifici aderenti alla Settimana proporranno uno sconto del 20%. Un’iniziativa che incontra l’entusiasmo dei panificatori artigiani, testimoniata dal numero di punti vendita aderenti che di anno in anno sale e che per questa edizione tocca quota 36 sparsi in tutto il vicentino.

Giuseppe Vicentini: è importante valorizzare il territorio e le produzioni locali

“L’iniziativa sposa anche un altro importante messaggio, ossia quello della valorizzazione del contesto territoriale favorendo il consumo di prodotti locali contribuendo a mantenere attiva la rete locale di produttori alimentari e artigiani, un nucleo di produzione insostituibile e caratteristico nel territorio. In questo senso il panificio rappresenta senso di comunità, tradizioni, prodotti freschi e di qualità, personalizzazione del servizio – spiega Giuseppe Vicentini, presidente panificatori di Confartigianato Imprese Vicenza-. Allo stesso tempo iniziative come questa favoriscono la costruzione di una rete tra produttori stimolando interazioni, scambi di conoscenze e collaborazioni che permettono una conoscenza reciproca a livello professionale e personale che può portare alla condivisione di competenze ed esperienze, allo sviluppo di nuove idee, alla creazione di sinergie e la realizzazione di progetti comuni”.

Per conoscere i panifici aderenti all’iniziativa basta collegarsi al sito di Confartigianato: https://www.confartigianatovicenza.it/settimana-del-pane-integrale-2024/

Comunicato del 13 marzo 2024

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa