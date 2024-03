Serie A, nella 29^ spicca il big-match Inter-Napoli

La solita grande attesa al «Meazza» per una sfida dell’Inter, capace di fare sold out praticamente in tutte le sfide casalinghe. Non di meno nel match in arrivo, il super posticipo della 29^ di serie A, da affrontare contro i campioni in carica del Napoli.

Sarà una sorta di passaggio del testimone tra le due squadre, visto che i neroazzurri sono lanciatissimi verso la conquista del ventesimo titolo della storia e di conseguenza dell’agognata seconda stella, mentre gli azzurri vivono una stagione decisamente al di sotto delle attese e al momento sono in lizza solo per una Coppa di secondo piano, battagliando per Conference League o Europa League.

Serie A: Stagione deludente per il Napoli

Un deciso passo indietro rispetto al calcio champagne della passata stagione per i partenopei, frutto di numerose decisioni rivelatesi errate, sia sulla scelta del condottiero in panchina che nella costruzione della rosa. Ne ha risentito fortemente il cammino stagionale previsto dai pronostici Serie A, che consideravano la società del presidente De Laurentiis in grado di giocarsela anche quest’anno nelle parti altissime del campionato italiano.

Inter domina: pronostico a favore neroazzurro contro il Napoli

Così non è stato. E’ l’Inter la padrona indiscussa con i 16 punti di vantaggio sul Milan e 17 sulla Juventus e addirittura i 31 proprio sul Napoli, quasi doppiato dalla squadra allenata da Simone Inzaghi. Anche per la gara in programma domenica 17 marzo nella ‘Scala del calcio’ il pronostico è tutto spostato verso Lautaro e soci, seppur ci arriveranno con un giorno in meno di riposo dopo le fatiche di Champions League.

Il fascino della sfida però resta e tutto è pronto per ammirare la 78^ edizione nella storia della serie A della sfida nell’impianto meneghino. Una gara che nella storia ha regalato pochissime soddisfazioni alla squadra napoletana, vincente in appena 9 circostanze contro le 51 affermazioni neroazzurre, con dato completato dai 17 pareggi. Neroazzurri peraltro devastanti nelle ultime cinque sfide, tutte vinte, mentre l’ultima gioia partenopea risale alla stagione 2016/2017 quando sbancò San Siro grazie ad una rete di Callejon.