Montecchio Maggiore si tinge di lilla per sensibilizzare i cittadini

Anche la città castellana aderisce alla “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”istituita per promuovere alcune iniziative nell’area della prevenzione primaria al fine di sensibilizzare i cittadini sui temi inerenti i disturbi del comportamento alimentare e del peso.

Venerdì 15 marzo 2024

Le fontane di piazza Marconi, davanti al duomo e di via Roma, in prossimità del municipio, verranno illuminate di luce lilla.

Le iniziative sono state coordinate da Polo Bridge e l’Associazione Vicenza for Children. Con il sostegno di Fondazione Dalla Vecchia, Associazione Midori, della Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e del Centro di riferimento provinciale per i disturbi del comportamento alimentare e del peso dell’Ulss 8 Berica e con la collaborazione della Città di Vicenza, della Città di Arzignano e della Città di Montecchio Maggiore, oltre a tanti partner che hanno aderito all’iniziativa.

Raffaella Mazzocco

«Sosteniamo tante iniziative per sensibilizzare i cittadini su tematiche importanti, illuminando di vari colori le nostre fontane. In questo caso mettiamo in luce un disagio che colpisce sempre più pazienti e sempre più giovani», dichiara l’Assessore al sociale, Raffaella Mazzocco. «Prossimamente, il 2 aprile 2024, le illumineremo di blu in occasione della “Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo”».

