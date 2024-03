L’esiguo numero d’iscrizioni pervenute per il rally e la gara di regolarità costringono il Rally Club Team al rinvio della manifestazione che si doveva svolgere tra 10 giorni – Il 19° Rally Campagnolo è rinviato a data da destinarsi

Rally Club Team

È con rammarico che il Rally Club Team comunica il rinvio a data da destinarsi del 19° Rally Campagnolo e 15° Campagnolo Historic, rally di regolarità che si sarebbero dovuti disputare venerdì 22 e sabato 23 marzo prossimi.

La forzata decisione è scaturita dopo aver valutato che l’esiguo numero di iscrizioni pervenute a pochi giorni dalla chiusura delle stesse, non consentiva di avere garanzie tangibili per la copertura dei costi da sostenere nell’organizzazione della manifestazione.

Rally Campagnolo

I motivi che hanno portato alla decisione dell’organizzatore, sulla base di quanto già visto nelle prime gare della stagione, vanno a rafforzare la sensazione che vi siano degli elementi da rivedere soprattutto nell’ambìto regolamentare. Ciò nonostante, lo stesso è già all’opera per individuare una nuova data di effettuazione della duplice gara e poter tenere alto il nome del Rally Campagnolo che in quasi due decenni è stato pietra miliare del mondo dei rally storici e punto di riferimento per i tanti che si sono affacciati a questo settore del motorsport.

Renzo De Tomasi ed il suo staff colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno dato il loro supporto alla manifestazione.

Isola Vicentina (VI), 13 marzo 2024

COMUNICATO STAMPA N. 2

Ufficio Stampa Rally Campagnolo

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com