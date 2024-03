Giunta nei quartieri Vicenza: 12 incontri in programma per il 2024

Giunta nei quartieri, 12 incontri da marzo a novembre in orario pomeridiano

Sindaco Possamai: «Confronti diretti con i cittadini per raccogliere segnalazioni e suggerimenti»

Tornano gli appuntamenti con la giunta nei quartieri, l’iniziativa pensata per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della città attraverso confronti frequenti e programmati con sindaco e assessori.

Dopo l’avvio sperimentale da ottobre dell’anno scorso a gennaio, l’iniziativa che porta la giunta al di fuori della sede istituzionale di Palazzo Trissino, diventa adesso strutturale. In programma per il 2024 ci sono 12 incontri, uno ogni tre settimane da marzo fino a novembre, quasi tutti nel tardo pomeriggio.

«L’amministrazione vuole essere aperta al confronto e presente sul territorio – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Nei mesi scorsi la giunta si è tenuta in tutti quartieri della città, incontrando ad uno ad uno oltre 300 cittadini: un metodo di confronto diretto e immediato che ci ha permesso di raccogliere segnalazioni e suggerimenti presi in carico dagli assessori e trasmessi agli uffici competenti. La giunta continuerà quindi a riunirsi, fuori da Palazzo Trissino, in diversi luoghi della città e per favorire ancor di più la partecipazione, i prossimi incontri, ad eccezione del primo, si terranno dalle 18 alle 19.30».

Il calendario della Giunta nei quartieri

Dopo il primo ciclo di incontri svolto nelle sedi delle ex circoscrizioni, per coprire al meglio l’intero territorio i prossimi appuntamenti si terranno anche in altri luoghi di aggregazione. Tra questi, ci sono scuole, centri civici e per anziani.

Si partirà mercoledì 20 marzo. Sindaco e assessori si riuniranno al Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale (all’angolo tra via Bixio e via dei Mille) e incontreranno dalle 11.30 alle 13 i cittadini dei quartieri di San Felice, Quadrilatero e Santa Bertilla.

Gli appuntamenti successivi saranno tutti dalle 18 alle 19.30

Le date da segnare sono:

Mercoledì 10 aprile nella sala del Patronato San Giuseppe per i quartieri di Maddalene e Villaggio del Sole.

nella sala del Patronato San Giuseppe per i quartieri di Maddalene e Villaggio del Sole. Mercoledì 24 aprile nella sede dell’ex circoscrizione 2 per i quartieri di Borgo Berga, Cam-pedello, Santa Croce Bigolina, San Pietro Intrigogna, Debba, Longara.

nella sede dell’ex circoscrizione 2 per i quartieri di Borgo Berga, Cam-pedello, Santa Croce Bigolina, San Pietro Intrigogna, Debba, Longara. Mercoledì 15 maggio nella sala del Centro Anziani Senza Frontiere per i quartieri di San Lazzaro e San Giuseppe.

nella sala del Centro Anziani Senza Frontiere per i quartieri di San Lazzaro e San Giuseppe. Mercoledì 5 giugno al Gruppo Pensionati La Rondine (per i quartieri di San Pio X e Casale.

al Gruppo Pensionati La Rondine (per i quartieri di San Pio X e Casale. Mercoledì 26 giugno nella sede dell’ex circoscrizione 7 per i quartieri di Sant’Agostino, Ferrovieri, Gogna.

nella sede dell’ex circoscrizione 7 per i quartieri di Sant’Agostino, Ferrovieri, Gogna. Mercoledì 17 luglio alla Pro Loco Postumia per i quartieri di Anconetta, Ospedaletto e Sa-viabona.

alla Pro Loco Postumia per i quartieri di Anconetta, Ospedaletto e Sa-viabona. Mercoledì 28 agosto alla scuola dell’infanzia San Gaetano per i quartieri di Polegge e La-ghetto.

alla scuola dell’infanzia San Gaetano per i quartieri di Polegge e La-ghetto. Mercoledì 18 settembre al Polo Giovani B55 per il centro storico, Stadio e Monte Berico.

al Polo Giovani B55 per il centro storico, Stadio e Monte Berico. Mercoledì 9 ottobre al Centro di via Maurisio per i quartieri di Bertesinella, Bertesina, Set-tecà e Stanga.

al Centro di via Maurisio per i quartieri di Bertesinella, Bertesina, Set-tecà e Stanga. Mercoledì 30 ottobre nella sede dell’ex circoscrizione 4 per i quartieri di Santa Lucia, San Francesco e Sant’Andrea.

nella sede dell’ex circoscrizione 4 per i quartieri di Santa Lucia, San Francesco e Sant’Andrea. Mercoledì 20 novembre all’ex Centrale del Latte per i quartieri di San Paolo e San Bortolo.

Prenotazioni online

Agli incontri possono partecipare, previa prenotazione nel sito del Comune almeno cinque giorni prima della giunta, i residenti dei quartieri interessati di volta in volta.

Nella prenotazione vanno indicati i propri dati personali, il giorno e luogo dell’incontro e il tema che si vuole trattare, in modo da permettere di essere indirizzato all’assessore di competenza.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/giuntaneiquartieri.php

Vicenza, 13 marzo 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa