Cassola: progetto Centro Sollievo, venerdì la presentazione alla cittadinanza

Venerdì la presentazione alla cittadinanza – La serata sarà l’occasione per raccogliere adesioni per il nuovo corso per volontari – Cassola: progetto Centro Sollievo

Dopo l’annuncio ufficiale della scorsa settimana, prende il via il percorso per l’apertura, nel Comune di Cassola, di un centro sollievo per pazienti con forme lievi di decadimento cognitivo.

Venerdì 15 marzo, alle 18,

nella sala civica di via Sanzio, l’Amministrazione Comunale, i referenti del reparto di neuropsicologia clinica dell’Ulss7 e quelli dell’associazione Amad illustreranno alla cittadinanza e a tutte le persone interessate gli obiettivi e le caratteristiche del presidio destinato ad aprire i battenti il prossimo autunno a San Giuseppe, in via Monte Ortigara, nello stabile già sede della biblioteca e di un ambulatorio medico.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per lanciare il corso di formazione, in programma sempre a Cassola tra fine marzo e la metà di giugno: quattro appuntamenti (26 marzo, 16 aprile, 14 maggio e 11 giugno) dedicati alla preparazione dei volontari che andranno a gestire, assieme agli operatori dell’azienda sanitaria, il nuovo servizio. Una struttura che sarà aperta uno o due giorni alla settimana e potrà accogliere dai 12 ai 15 utenti selezionati dall’Ulss.

Manuela Bertoncello

«Ci auguriamo che tante persone di buona volontà possano mettersi a disposizione per questa nuova forma di volontariato – osserva il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Manuela Bertoncello -. I centri sollievo sono presìdi importantissimi per i malati, che qui possono socializzare e stimolare le abilità residue, ma anche per i familiari, che affidando i loro cari alla struttura per qualche ora al giorno possono alleggerire il carico assistenziale».

