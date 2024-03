Tcvi: concerto per voci soliste, coro e orchestra a fiati

La Buona Novella di Fabrizio De Andrè – Concerto per voci soliste, coro e orchestra a fiati con la partecipazione di David Riondino – Tcvi.

Domenica 17 marzo ore 17.00

al Teatro Comunale di Vicenza per sostenere le finalità e le attività di AGD Vicenza, Associazione Giovani Diabetici APS.

Un nuovo significativo evento in cui la musica e lo spettacolo incontra la solidarietà è quello proposto al Teatro Comunale di Vicenza, domenica 17 marzo alle ore 17.00 con l’opera capolavoro “La Buona Novella” del grande maestro Fabrizio De Andrè di cui ricorrono quest’anno i 25 anni dalla morte, messa in scena dalla Filarmonica Bassanese insieme al coro Bassano Bluespiritual Band, Fabio Battistelli come clarinetto solista e con la straordinaria interpretazione di David Riondino e Sara Jane Ceccarelli.

Attraverso i Vangeli apocrifi, De Andrè ci presenta una prospettiva unica sulla figura di Cristo, narrata con poesia, emozione e profondità. Un concerto emozionante che consegna a chi lo ascolta il suo indelebile messaggio di umanità.

Associazione Giovani Diabetici

Questa nuova interpretazione della Buona Novella diventa anche l’occasione per conoscere l’attività e sostenerne i progetti di AGD Vicenza Aps Associazione Giovani Diabetici alla quale sarà devoluto il ricavato dell’evento.

Nata nel 2022 dalla volontà di un gruppo di genitori con figli con diabete insulino-resistente (DMT1), con età 0-19, seguiti dall’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’associazione è una realtà unica per il territorio vicentino che offre supporto alle famiglie oltre a attività e momenti educativi ai giovani pazienti.

Con i fondi raccolti lo scorso anno con un analogo evento è stato possibile organizzare varie attività ed in particolare un campo scuola, interamente gestito da staff medico-sanitario, importante occasione formativa per raggiungere piena autonomia e consapevolezza nella gestione del diabete da parte dei ragazzi.

Filarmonica Bassanese

Si rinnova così la collaborazione tra AGD Vicenza e Filarmonica Bassanese che ha coinvolto gli altri artisti presenti allo spettacolo che allieteranno gli spettatori trasportandoli in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Il concerto ha trovato l’adesione dell’Assessorato Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Vicenza che patrocina l’iniziativa unitamente all’ULSS8 Berica e trova il fondamentale sostegno di Portastore, Iloveme Estetica e De Bona Motors.

Il biglietto del concerto è acquistabile alla biglietteria del Teatro Comunale da martedì a sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.15 oppure online www.tcvi.it.

Vicenza, 9 marzo 2024

Fonte Guido Zovico Tessitore sociale