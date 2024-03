Stagione Thienese di Prosa con “Un curioso accidente” di Carlo Goldoni

Il nono appuntamento della Stagione Thienese di Prosa 2023/24 è martedì 19 marzo 2024, repliche mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2024, con UN CURIOSO ACCIDENTE, di Carlo Goldoni con Gabriele Lavia, che firma anche la regia, e Federica Di Martino in una produzione Effimera, Teatro di Roma, Teatro della Toscana.

La storia

“Lo sfondo storico di questa singolare commedia di Goldoni è la “Guerra dei sette anni” che si combatté tra il 1756 e il 1763 e che coinvolse le principali Potenze Europee di quel tempo. La guerra fu combattuta in Europa e nell’ America Settentrionale. Da una parte c’erano il Regno di Inghilterra, il Regno di Prussia, l’Elettorato di Hannover, gli Stati minori della Germania nord-occidentale e il Portogallo.

Dall’altra parte c’era una coalizione formata dal Regno di Francia, Monarchia Asburgica, Sacro Romano Impero, Impero Russo, Svezia e Spagna. E, addirittura, le popolazioni native dell’India e dell’America Settentrionale. La Guerra si concluse col trionfo della Gran Bretagna che ottenne i maggiori successi politici e territoriali. Gli sconfitti furono i Francesi (ed ecco perché i due soldati ospiti in casa di Monsieur Filiberto sono francesi) che perdettero il Canada, alcune colonie sulle rive del Mississippi, alcune colonie in India, nei Caraibi, in Senegal, ecc.

Insomma, un vero disastro

E dunque i due soldati Francesi hanno buone ragioni per essere un po’ depressi. Sono soldati ridotti proprio male e non hanno più un quattrino perché quella “guerra” segnò il tramonto coloniale della Francia e l’inizio di un periodo difficilissimo. Se avesse vinto la Francia quella guerra, forse, in America si parlerebbe il Francese. L’Olanda era rimasta a guardare e a fare i suoi “affari” con la guerra. Così, aveva vissuto un periodo tranquillo e prospero.

Ed è proprio in quel mondo tranquillo e prospero, nella casa prospera e tranquilla di Monsieur Filiberto, che ha una figlia da maritare, la quale figlia ha una cameriera in età da marito anch’essa, che capitano “I Due Soldati Francesi Sconfitti”. C’è altro da dire? Goldoni scrive un autentico delicato capolavoro. E tutto questo, l’autore ci avverte, è “un fatto vero, verissimo, accaduto in Olanda” e che gli è stato raccontato da suoi “…Amici Olandesi al Caffè della Sultana, nella Piazza San Marco, a Venezia…” Gabriele Lavia (Note di regia)

Prosa – Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2024

UN CURIOSO ACCIDENTE

di Carlo Goldoni

regia di Gabriele Lavia con Gabriele Lavia e Federica Di Martino

Personaggi ed interpreti:

Monsieur Filiberto Gabriele Lavia

Madamigella Giannina Federica Di Martino

Monsieur da la Cotterie Simone Toni

Marianna Giorgia Salari

Monsieur Riccardo Andrea Nicolini

Monsieur Guascogna Lorenzo Terenzi

Madamigella Costanza Beatrice Ceccherini

Arlecchino Lorenzo Volpe

Secondo pianista Leonardo Nicolini

scene Alessandro Camera – costumi Andrea Viotti

luci Giuseppe Filipponio – musiche Andrea Nicolini

suono Riccardo Benassi – regista assistente Enrico Torzillo

testi canzoni Gabriele Lavia – Produzione Effimera-Teatro di Roma-Teatro della Toscana

Tutti gli spettacoli della 43^ Stagione Teatrale di Prosa iniziano alle ore 20.45.

