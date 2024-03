Malo, sorveglianza scolastica ed eventi: accordo rinnovato con Anc

Sorveglianza scolastica e alle manifestazioni: rinnovo l’accordo fra comune di Malo (VI) e volontari Anc

Rinnovo convenzione tra Comune di Malo e Anc per tutto il 2024

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato il rinnovo per il 2024 della convenzione con l’Associazione nazionale Carabinieri, sezione Ilario Rigoni di Malo. I volontari dell’Anc assicurano la sorveglianza degli alunni trasportati con lo scuolabus. Un servizio di prossimità e presenza, che dai trasporti si estende al altri compiti, con facoltà di osservare e segnalare eventuali criticità, relativo ai vari plessi scolastici cittadini.

Non solo: questo tipo di servizio viene attuato anche in situazioni di affollamento, come al mercato del martedì oppure in occasione di manifestazioni culturali, ma anche sportive o di eventi pubblici assai partecipati. Infine è esteso anche alla presenza in biblioteca civica e al controllo del territorio per prevenire i reati predatori. Particolarmente apprezzato, dall’amministrazione comunale e dalla comunità maladense e non solo, il servizio svolto in occasione del centenario del Carnevale di Malo durante le quattro sfilate che hanno fatto registrare numeri record di presenze.

Assessore Nelvio Piazza afferma: un servizio indispensabile quello svolto dai volontari Anc

<Quello svolto dai volontari di Anc è un servizio indispensabile per i cittadini – afferma Nelvio Piazza, assessore all’agricoltura, ecologia e ambiente, rapporti con provincia e regione in materia di caccia e pesca, Associazioni d’arma. – A loro va un sentito ringraziamento per le tante attività svolte a beneficio di tutta la comunità maladense>.

Malo, 12 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Malo (VI)