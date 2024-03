LaBassanese: Lorenzo Panizzolo presenta “Il destino di Felice”

Altro appuntamento decisamente interessante a LaBassanese dove VENERDI 15.3.24 alle 18 per gli Aperilibri organizzati all’interno della storica libreria di Galleria Corona d’Italia sarà presentato “Il destino di Felice” la seconda opera del padovano Lorenzo Panizzolo che aveva esordito due anni fa con “Mi chiamano Santo”.

La Grande Guerra

Romanzo che si è ritagliato un posto importante nel panorama letterario della nostra regione. Ambientato durante la Grande Guerra “Il destino di Felice” è un libro che non si fa dimenticare e che, con una scrittura semplice ma coinvolgente, racconta le vicende di uno dei quasi 12.000 cappellani militari coinvolti nel conflitto con Felice che, figlio di contadini che per studiare finisce in Seminario, viene catapultato nei primi mesi del 1918 in prima linea, a Fagarè di San Biagio di Callalta, nel trevigiano, sulle rive del Piave, dove assisterà anche alla Battaglia del Solstizio, dal 15 al 24 giugno con oltre 85.000 morti e feriti dalla parte italiana e molti di più tra gli austriaci.

“Se serve, il Piave deve portare acqua alta e cattiva, per dar man forte a respingere gli austriaci, quando arriveranno. Il Piave mica può stare con il culo su due careghe; il Piave è tricolore!”

Lorenzo Panizzolo

Con grande rigore Panizzolo racconta la vita dei soldati e dei loro ufficiali, la terribile situazione nelle trincee, la paura e il coraggio di chi deve difendere il fronte, i sentimenti della gente semplice e anche di quella più colta come i comandanti.

Ma il libro, che toccherà anche Treviso e Bassano ed è ricco di personaggi e situazioni, è anche una tenera e casta storia d’amore col romanzo che esplora l’animo, i sentimenti e i segreti di chi la guerra l’ha vissuta in prima persona e che, quando torna a casa, non è quello di prima, come succede a Felice: perchè il Seminario trasforma l’uomo in sacerdote, ma la trincea, può farlo ritornare solo un uomo? A condurre l’incontro, come sempre a ingresso gratuito, sarà Alessandro Comin, responsabile della redazione bassanese de Il Giornale di Vicenza.

L’incontro-presentazione si svolgerà venerdì 15 marzo alle ore 18 nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Galleria Corona d’Italia, 41 – BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Web: www.labassanese.com