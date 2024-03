Adunata Alpini, 50 varchi regoleranno l’accesso solo pedonale alle zone interessate.

Scuole chiuse venerdì 10 e sabato 11 maggio. Task force comunale operativa a 360 gradi per accogliere 400 mila penne nere.

Una task force comunale trasversale a tutti gli uffici è operativa per accogliere al meglio quello che in Italia rappresenta il più grande evento annuale in termini presenze: l’Adunata nazionale degli Alpini.

Questa mattina, con il coordinamento dell’assessore ai grandi eventi Leone Zilio e del direttore dell’Area sviluppo del Territorio Luigi Carrucciu, una quarantina di dipendenti di tutti i settori comunali riuniti nell’unità di progetto appositamente costituita ha incontrato il presidente della sezione Ana Monte Pasubio Lino Marchiori, il segretario sezionale e coordinatore dei gruppi di lavoro Emiliano Galvanetto e Danilo Spataro, direttore lavori e coordinatore sicurezza dell’adunata.

Leone Zilio

«Prima di tutto – ha detto l’assessore Leone Zilio – abbiamo fatto il punto sul tema più importante sia per i Vicentini sia per le 400 mila penne nere attese dall’organizzazione: la mobilità. Per far fronte all’enorme flusso di persone che arriveranno a piedi in centro storico, da venerdì 10 a domenica 12 maggio la zona centrale della città sarà divisa in una zona rossa, dove la circolazione e la sosta in strada saranno vietate anche ai residenti, ai quali daremo valide alternative di parcheggio.

Sarà arancione, con divieto di circolazione esclusi i residenti, una zona limitrofa al centro storico comunque interessata dagli eventi alpini. Infine domenica 12 maggio, giorno della grande sfilata, i divieti di circolazione e sosta riguarderanno l’area “gialla” di ammassamento e sfilamento, da viale Verona verso il centro. Nei prossimi giorni, non appena saranno definiti, comunicheremo nel dettaglio il perimetro e le disposizioni per le tre zone».

Per controllare ingressi e uscite dalle tre zone della manifestazione saranno predisposti 50 varchi (24 i varchi delle due zone previste venerdì e sabato), presidiati da personale volontario alpino (circa 400 uomini) e in gran parte da personale della polizia locale e delle forze di polizia.

Un servizio specifico sarà attivato per l’eventuale assistenza e consegna farmaci alle persone fragili e allettate che vivono nella zona rossa, grazie a una squadra a piedi degli alpini

Continua Zilio

«I presidi serviranno non solo a controllare il rispetto del divieto di circolazione, ma anche per monitorare l’eventuale ingresso di ambulanti non autorizzati nei due villaggi commerciali, quello alpini in Campo Marzo e quello comunale nelle 200 piazzole assegnate con bando nelle zone Araceli, Barche, Burci e Stadio».

Per quanto riguarda la mobilità degli alpini, grazie a un accordo sottoscritto con Svt potranno acquistare un biglietto speciale a 10 euro per viaggiare su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, opportunamente potenziato nei mezzi e nell’estensione dell’orario di servizio. Il biglietto speciale consentirà inoltre di acquistare a prezzo ridotto (15 euro anziché 20) la Vicenza Card per l’accesso per un anno ai musei della città che nei giorni dell’adunata resteranno comunque aperti fino a tarda ora.

Tra gli altri numerosi temi affrontati oggi dalla task force comunale vi è stato quello delle scuole: «In città – ha preannunciato l’assessore Zilio – le lezioni degli istituti di ogni ordine e grado saranno sospese venerdì 10 e sabato 11 maggio, mentre le palestre concesse per l’ospitalità dei gruppi alpini non saranno utilizzabili per le attività sportive da giovedì 9 fino a lunedì 13 maggio compreso».

Fonte Ufficio Stampa Comune di Vicenza