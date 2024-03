Pallacanestro Vicenza ancora al palo. Jesi centra l’ottava vittoria consecutiva!

Basket Serie B Nazionale – Quinto stop di fila per i biancorossi della Pallacanestro Vicenza che reggono solo nel primo quarto.

General Contractor Jesi – Civitus Allianz Vicenza 78-62 (17-17, 24-12, 18-19, 19-14)

General Contractor Jesi:

Allenatore Ghizzinardi.

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore Cilio.

Nessuno uscito per cinque falli.

Arbitri : Esposito di San Benedetto del Tronto e Marianetti di San Giovanni Teatino (CH).

Pallacanestro Vicenza

Non è dato di sapere su quale testo sacro sia scritto che la Civitus Vicenza quando gioca in trasferta debba sempre o quasi rimediare sonore batoste. Tutto ciò si è verificato anche ieri pomeriggio sul parquet marchigiano dove la General Contractor si è imposta perentoriamente per 78 a 62.

Il buon nome di Vicenza, anche nel basket, va difeso e portato sui campi della penisola in ben altro modo. Su questo non ci piove. A dirla tutta siamo in presenza di un gruppo che arranca pure sul terreno amico. Il servizio è completo se è vero come è vero, che nell’ultimo mese non c’è stata ombra di successo. Le dirette concorrenti alla salvezza mica stanno a guardare.

La classifica la muovono. Eccome se la muovono. Periodo nerissimo invece per i berici, evidentemente anche sotto il profilo psicologico e dell’autostima. Le ultime cinque gare sono state veramente brutte.

Di fatto già tutte decise alla fine dei primi tempi.

Le percentuali di tiro del palaTriccoli sono eloquenti: 21/46 da due punti e 5/19 da tre. E la miseria di appena sette tiri liberi procurati. Sterilità preoccupante. La classifica è dura da accettare poichè ci consegna una squadra attualmente sul penultimo gradino. Per capire chiaramente quello che è il disagio del team biancorosso, è giusto ricordare che ieri Padova, anche lei coinvolta nella lotta salvezza , ha vinto a San Severo di venti punti . Ebbene meno di un mese fa, Vicenza, sullo stesso campo, i venti punti li aveva sul groppone già alla fine del primo tempo.

Questo spiega tanto.

E giova altresì ricordare che in vista oramai di un probabile playout, la Civitus per guadagnarsi una piazzola di partenza un pochino più comoda, sarà chiamata ad invertire la tendenza esterna, dal momento che, in questo finale di campionato, farà visita a Bisceglie; Padova e Ravenna, squadre alle quali dovrà togliere punti facendoli suoi, se vuole davvero risalire la ripida china. Nel prossimo weekend il campionato osserverà il suo ultimo turno di riposo. A Roma infatti si giocherà la final four di coppa Italia di categoria. Una sosta che arriva al momento giusto?

Vedremo.

Certo che il 23 marzo quando al pala Goldoni arriverà l’Andrea Costa Imola, che crede ancora nei playoff, sarà vietato ma davvero vietato fallire ancora l’appuntamento con il successo, in quello che sarà il sest’ultimo capitolo di un’annata così tribolata.

Staff tecnico e giocatori sono chiamati a dare un segnale chiaro e preciso soprattutto ai tifosi, perchè qui si corre il rischio di dissipare in un attimo un lavoro portato avanti con gran dedizione in questi ultimi undici anni. Come verrebbe assorbita una malaugurata relegazione in b interregionale dall’ambiente? Perchè, inutile girarci attorno, il rischio è questo. Bisogna reagire ed attrezzarsi alla svelta.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

