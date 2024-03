Riprendiamoci Vicenza: basta spaccio e violenze in città!

A Vicenza un grande presidio conto il degrado – “ Riprendiamoci Vicenza ! ”

Questo lo slogan all’insegna del quale è stato lanciato il presidio del 9 marzo a piazza Esedra in città e che ha visto circa trecento persone manifestare contro lo spaccio, le violenze ed il degrado derivanti dall’immigrazione clandestina.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Casa Pound, Rete dei Patrioti e diverse altre sigle e gruppi riuniti sotto la Bandiera Tricolore.

“Oggi è Vicenza, ma purtroppo potrebbe essere qualsiasi città della nostra Nazione – specifica la nota dei partecipanti – e per questo è importante dare un segnale per riprenderci il territorio.

Abbiamo visto il proliferare di fenomeni di spaccio, violenza, delinquenza e prostituzione, tutti collegabili all’immigrazione ormai senza alcun controllo che ha portato masse di giovani stranieri nelle nostre città per poi abbandonarli ad una vita di degrado.

Oggi siamo a Vicenza per ribadire che ci sono italiani che non si arrendono e che noi non accetteremo che la nostra Nazione diventi terra di conquista per bande di criminali stranieri.

Siamo qui – conclude la nota – per dare un segnale forte alla classe politica, che troppo a lungo ha sottovalutato il problema per negligenza o per interesse.

Siamo qui, come cittadini, per riprenderci Vicenza e per riprenderci l’Italia.”

Gian Luca Deghenghi

Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza (M. I. S.), tra le sigle organizzatrici.