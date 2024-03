L’ultimo libro di Marilù Oliva “L’Iliade cantata dalle dee” – BaldiLibri

Mercoledì 13 marzo alle 18.30 in Biblioteca civica Bertoliana (Sala Dalla Pozza di Palazzo Cordellina, contra’ riale 12), BaldiLibri ospita Marilù Oliva e il suo “L’Iliade cantata dalle dee” edito da Solferino. Valentina Traverso dialogherà con l’autrice.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana, fa parte della rassegna “Tessitrici di storie” dedicata alla letteratura femminile. Prenotazione consigliata a info@baldilibri.it o con messaggio whatsapp o sms al numero 338 394 6998.

La vicenda della guerra di Troia è risaputa

A causa di una mela d’oro, assegnata da Paride ad Afrodite che in cambio gli diede in dono Elena, la donna più bella del mondo, si scatena un conflitto durato decenni, in cui le vicissitudini umane diventano via via storie di sangue, vendetta, assassinii, tradimenti, rabbia e passione. Esercito greco e troiano schierati l’uno contro l’altro, in alterne vicende, dove lo spazio per i sentimenti, la pìetas, spesso lascia il posto al racconto del clangore delle armi e alla sofferenza dei feriti.

Pur attenendosi al testo originale, l’autrice ricrea sogni e pensieri delle donne protagoniste di questo romanzo: l’implacabile Atena, dea della guerra; la marina Teti, madre di Achille, che ne spiega l’ira funesta, o Eris, personificazione della discordia, e infine Creusa, moglie di Enea, una protagonista che la storia ha lasciato indietro ma che ha qualcosa di molto importante da rivelare.

Poi Afrodite, che tiene un occhio sul campo di battaglia e un altro sui suoi protetti Paride ed Enea, di cui ci narra le gesta, senza nascondere le proprie ingerenze. La sua rivale Era, per contro, tifa per i Greci e cerca di favorirne la vittoria.

E poi ci sono due donne speciali, l’una figlia di Zeus, l’altra toccata da Apollo: Elena e Cassandra – umana toccata dal divino e costretta a conoscere il futuro rimanendo però inascoltata – le quali da dietro le mura di Troia testimoniano il fato atroce dell’altra metà del cielo in ogni conflitto.

Le voci di queste donne formano un romanzo corale: ogni capitolo è dedicato a una diversa protagonista, dea o donna, che narra le sue vicende e i suoi tormenti interiori. Le loro voci si intrecciano a formare un coro di dolore, rabbia e speranza, dando vita a una narrazione ricca di sfumature e di pathos.

Marilù Oliva

Attraverso l’operazione di riportare in vita l’Iliade come un coro di voci femminili, Marilù Oliva ribalta la prospettiva sulla più maschile delle vicende, la guerra, riappropriandosene a nome di tutte le donne, quelle troppe vinte, umiliate, violate, ma anche delle poche vincitrici apparenti, destinate ad afferrare trionfi effimeri come la vendetta.

Grazie ad una rilettura del poema omerico, Marilù Oliva ci permette di rivivere i cinquantun giorni dell’ultimo anno della guerra di Troia, completando così il suo ampio “progetto epico”, che l’ha vista occuparsi dell’Odissea prima (L’odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre) e dell’Eneide poi (L’Eneide di Didone), entrambi editi da Solferino.

Marilù Oliva, nata a Bologna, è scrittrice, saggista e docente di lettere. Ha collaborato alla curatela per Zanichelli di un’antologia sui Promessi sposi e realizzato due progetti patrocinati da Telefono Rosa, nell’ambito del suo lavoro sulle questioni di genere. Collabora con diverse riviste ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero. Oltre ai già citati bestseller mitologici, per Solferino ha pubblicato il romanzo Biancaneve nel Novecento, il saggio I Divini dell’Olimpo e le riedizioni dei romanzi Le Sultane e Repetita.

BaldiLibri Vicenza