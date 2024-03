Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley insegue il pokerissimo sul campo di Padova

Domenica alle 18 al PalaAntenore le beriche – seconde in classifica e reduci da quattro vittorie consecutive – sfidano la Banca Annia Aduna, a sua volta in un buon momento

Derby regionale in B1 femminile per le ragazze di Vicenza Volley, di scena domenica alle 18 al PalaAntenore di Padova contro la Banca Annia Aduna nella quinta giornata di ritorno del girone B. Le beriche allenate da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari sono reduci dal successo casalingo contro Cortina Express Imoco (3-1) che ha permesso alle biancorosse di approdare al secondo posto, sempre più nel vivo della zona play off. Ora Vicenza andrà a caccia del quinto successo consecutivo (3 su 3 nel girone di ritorno).

Mariella Cavallaro

“Questo girone – analizza coach Cavallaro – è competitivo, molte squadre hanno in rosa atlete che arrivano da categorie superiori e ogni squadra può prevalere su un’altra. Unica eccezione la capolista Giorgione, che è un gradino sopra e che ha perso una sola partita proprio contro Padova, che incontreremo domenica in trasferta. Per questo abbiamo lavorato duramente in settimana per affrontare un team da non sottovalutare.

La Banca Annia Aduna ha attaccanti di forza, altre di manualità e tecnica e un buon gioco al centro. Padova arriva da tre vittorie per 3-0 guadagnando punti importanti, ma anche noi siamo in un buon momento di gioco. Le nostre ragazze, alcune molto giovani, stanno maturando allenamento dopo allenamento, perciò mi aspetto che domenica esprimano la qualità di gioco che dimostrano durante la settimana in palestra”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Massimo Ancona e il secondo arbitro Giulio Cervellati.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 4 novembre, Vicenza Volley si impose 3-0 tra le mura amiche. Questo il tabellino dell’incontro.

VICENZA VOLLEY-BANCA ANNIA ADUNA 3-0

(26-24, 25-23, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Spinello 1, Costagli 13, Pegoraro 11, Digonzelli 15, Boninsegna 11, Andeng 6, Formaggio (L), Simpsi 1, Bauce 1, Andreatta (L). N.e.: Do Carmo, Tasholli, Roviaro. All.: Cavallaro

BANCA ANNIA ADUNA: Biondi 6, Rizzieri 2, Comotti 12, Romano 4, M’Bra 11, De Bortoli 3, Cavalera (L), Gherardi 2, Calia. N.e.: Nalin, Fregonese, Gazzerro (L). All.: Amaducci

ARBITRI: Fallica e Palmieri

NOTE: Durata set: 29’, 30’, 26’ per un totale di 1 ora e 25 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 13, ace 8, ricezione positiva 50% (perfetta 22%), attacco 43%, muri 12, errori 25

Banca Annia Aduna: battute sbagliate 7, ace 4, ricezione positiva 46% (perfetta 21%), attacco 28%, muri 9, errori 17.

IL TURNO

Questo il programma della quinta giornata di ritorno del girone B di B1 femminile.

Cortina Express Imoco-Orotig Peschiera Ponti

Banca Annia Aduna-Vicenza Volley

Smapiù Arena Volley-Rothoblaas Volano

Vlc Rom Plastica-Ipag Volley Noventa

Fantini Folcieri Ostiano-Volley Academy V&V

C.r. Transport Ripalta-Enercom Fimi Crema.

Riposa: Azimut Giorgione

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 44, Vicenza Volley 32, Fantini Folcieri Ostiano 31, Rothoblaas Volano 30, Smapiù Arena Volley 27, Enercom Fimi Crema 26, C.r. Transport Ripalta 23, Ipag Volley Noventa, Orotig Peschiera Ponti 20, Banca Annia Aduna 19, Cortina Express Imoco 18, Vlc Rom Plastica 13, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, un momento del match d’andata con Chiara Costagli (Vicenza Volley) in attacco

VICENZA, 8 MARZO 2024

