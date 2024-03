Valdagno: chiude la rassegna teatrale lo spettacolo “Scena ridens”

Valdagno – Cala il sipario su “Scena ridens”: a chiudere la rassegna la Compagnia Dell’Orso

Ultimo appuntamento domani, sabato 9 marzo, a Valdagno con il teatro popolare e la rassegna/concorso ideata per il Cinema Teatro Super da Livello 4, “Scena ridens”. Gli attori e le attrici della Compagnia Dell’Orso chiuderanno le danze con lo spettacolo “Trappola per un uomo solo”, dal brillante testo di Robert Thomas. Elisabeth e Daniel, sposati da tre mesi, stanno trascorrendo una vacanza in uno chalet nei pressi di Chamonix. Inizio spettacolo alle ore 21.00.

Narrazione

Un giorno, Elisabeth scompare. Daniel, comprensibilmente preoccupato, si rivolge alla polizia. Il caso non sembra così difficile da risolvere ma, a seguito dell’arrivo di una donna allo chalet, si trasforma in un autentico mistero: lei sostiene con decisione di essere Elisabeth, mentre Daniel assicura al commissario responsabile delle indagini che quella donna non è la propria moglie. Chi dei due mente? E perché lo fa? Basterebbe una fotografia o un testimone per scoprire la verità, ma reperire prove schiaccianti si rivela tutt’altro che semplice. La compagnia leonicena, sotto l’acuta regia di Paolo Marchetto, coinvolgerà il pubblico in un giallo appassionante e ricco di colpi di scena, che mette in trappola gli spettatori e li tiene col fiato sospeso fino all’imprevedibile, sconvolgente finale.

Al termine dello spettacolo e dello spoglio dei voti finali del pubblico, sarà anche nominata la compagnia vincitrice del premio della rassegna a cui sarà garantita una rappresentazione nella stagione teatrale 2024/2025.

Informazioni per l’acquisto dei biglietti

I biglietti sono acquistabili direttamente nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima di ogni evento, o online dal sito www.teatrosuper.it

Valdagno, 8 marzo 2024

Fonte: Comune di Valdagno – Ufficio stampa Vincenzo Grandi