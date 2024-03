ULSS 7 Pedemontana: confermata la Direzione Strategica

Dopo la riconferma del Direttore Generale Carlo Bramezza – ULSS 7 Pedemontana, è stata ufficializzata anche la conferma della dott.ssa Michela Conte come Direttore Amministrativo, del dott. Antonio di Caprio in qualità di Direttore Sanitario e del dott. Eddi Frezza come Direttore dei Servizi Socio-Sanitari.

«I risultati raggiunti in questi tre anni sono frutto di un lavoro di squadra – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – ed era naturale dunque che insieme a me venisse confermata l’intera squadra, appunto. La dott.ssa Conte, il dott. Di Caprio e il dott. Frezza (in rigoroso ordine temporale con cui avevano assunto i loro attuali incarichi, ndr.) hanno dimostrato grandi competenze nei rispettivi ruoli, insieme alla capacità di creare intorno a loro un gruppo di lavoro coeso, oltre che di fare squadra internamente alla Direzione.

C’è la consapevolezza di avere fatto molto, ma soprattutto di avere ancora moltissimo lavoro da fare. Penso al tema della riduzione delle liste di attesa, alla necessità di dare risposte ai nuovi bisogni assistenziali della popolazione. Naturalmente oltre ai tanti cantieri finanziati tramite il PNRR che sono già partiti o in fase di partenza. Questo senza dimenticare il maxi progetto di adeguamento antisismico del San Bassiano e la realizzazione del secondo stralcio dell’ospedale di Asiago.

Sicuramente in questa prospettiva poter contare su una squadra già ben rodata. La continuità con gli ultimi tre anni rappresenta la migliore garanzia di riuscire a procedure con grande rapidità ed efficacia. Squadra che vince non si cambia!».

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova, prima di arrivare alla Direzione Amministrativa dell’ULSS 7 Pedemontana, nel 2021, la dott.ssa Michela Conte aveva ricoperto dal 2013 l’incarico di Direttore Amministrativo dell’ULSS 4 Veneto Orientale.

Il dott. Antonio Di Caprio, invece, è stato Direttore Medico dell’ospedale San Bassiano dal 2016 al 2020 e parallelamente dell’ospedale di Asiago dal 2015 al 2021, quando appunto era stato nominato Direttore Sanitario.

Infine per il dott. Frezza la riconferma è arrivata ad un anno dalla sua nomina, avvenuta nel marzo del 2023, dopo un periodo alla guida dell’Unità Operativa Semplice dipartimentale “Sociale” dell’ULSS 7 Pedemontana e precedenti esperienze come direttore di centri servizi per anziani non autosufficienti, oltre che di asili e centri diurni.

