Marco Pelle con “Elucefù”: ci porta alla scoperta di amori immortali

Elucefù a Palazzo Chiericati un nuovo appuntamento della serie di incontri pensati per Italia Nostra Aps da Marco Pelle

Sabato 16 marzo alle ore 18.00 a Palazzo Chiericati sito in Piazza Matteotti 37/39 a Vicenza Anime gemelle. Dal cuore al marmo

Tornano gli appuntamenti a Palazzo Chiericati con Elucefù, la serie di incontri pensata da Marco Pelle per Italia Nostra APS. Sabato 16 marzo alle 18, in questo nuovo viaggio tra le idee illuminanti della storia proposto dal coreografo vicentino e Accademico Olimpico, si parlerà di Anime gemelle, quelle che appassionano artisti, scrittori, umanisti e storici.

Elucefù: un viaggio alla scoperta dell’amore e della completezza

“Il concetto delle anime gemelle è una ‘creazione’ di Plutone che, nel Simposio, descrisse come gli esseri umani, fino a quel momento completi, vennero tagliati in due da Zeus che volle così indebolire il genere umano condannando, da quel momento in poi, gli uomini e le donne a cercare la loro metà perfetta, quella che sentono avere proprio per la natura del loro essere”. Così racconta il coreografo, reduce dal debutto a New York di Reflections, nuova creazione realizzata in collaborazione con il fratello, il compositore Federico Pelle, e dedicato alla figura del padre dei due fratelli artisti, il gastronomo Alfredo Pelle, la cui biblioteca personale è considerata la più grande collezione monotematica d’Italia, 8000 volumi di soli libri di cucina (non ricettari), oggi fondo nazionale consultabile presso la biblioteca “La Vigna” di Vicenza.

E aggiunge: “Da sempre la perfezione dell’uguaglianza ci affascina. Dalla poesia, alla pittura, alla scultura, fino all’architettura, il concetto di gemellaggio e di anime gemelle ci ha ispirato e guidato. L’idea di Plutone fu letteralmente illuminante. Spiegò, con un mito semplice e folgorante, il sentire, tutto umano, dell’eterna assenza della completezza. Nel terzultimo incontro di Elucefù, si proverà a scoprire cosa ne è stato di questo mito e cosa di esso ancora ci circonda”.

Marco Pelle

Coreografo residente del New York Theatre Ballet, ha alle spalle importanti collaborazioni con noti ballerini della scena internazionale (Alessandra Ferri, Roberto Bolle, Isabelle Ciaravola, Luciana Paris e Stephen Hanna, per citarne alcuni). Le sue coreografie sono state ballate in tutto il mondo e in luoghi assai prestigiosi, come il National Center for the Performing Arts di Pechino o il Guggenheim Museum di New York. In America è conosciuto come uno dei coreografi di Pose, serie di Ryan Murphy nominata a due Golden Globes. In Italia i più lo ricordano per le coreografie di Passage, cortometraggio, diretto da Fabrizio Ferri e interpretato da Roberto Bolle con la partecipazione di Polina Semionova, che ha aperto la 70ª edizione del Festival del Cinema di Venezia per celebrare i 10 anni di Vanity Fair, diventando virale in rete.

Dal 2017 è Academic Fellow dell’Università Bocconi di Milano, dove insegna all’interno del dipartimento Social and Political Sciences un corso su Performing Arts Management. Per la Bocconi, Marco Pelle ha inoltre ideato GuiDance, un corso di danza extra curriculare inclusivo e aperto a tutti gli studenti, e organizza numerosi incontri pubblici intitolati Off the Record, durante i quali dialoga con grandi protagonisti (Ermal Meta, Saturnino, Alessandra Ferri tra i molti) a cavallo tra cultura, spettacolo e imprenditoria.

Marco Pelle nel 2023 nominato Accademico Olimpico

Nel 2023 è stato nominato Accademico Olimpico, divenendo il primo esponente della danza a ricevere questo riconoscimento, e per la trasmissione Rai1 Roberto Bolle – Ballo in Bianco ha scritto, assieme a Pamela Maffioli, gli interventi riguardanti la storia della danza, affidati alla conduzione di Francesca Fialdini. Ha inoltre firmato le coreografie dell’annuale serata di gala della Fondazione Milano per la Scala ai laboratori-atelier Ansaldo del Teatro alla Scala. Per l’occasione ha ricreato in spettacolo teatrale, danzato da sette primi ballerini e solisti d’eccezione scaligeri, i lavori di Statuesque, il progetto video da lui coreografato e diretto in omaggio al grande scultore Antonio Canova a 200 anni dalla morte. Il successo della serata è stato tale da richiamare l’attenzione degli autori di Splendida cornice di Geppy Cucciari che hanno invitato Marco Pelle a coreografare un estratto dello spettacolo appositamente per il programma di Rai3.

Info

Ingresso gratuito e aperto a tutti.

Registrazione obbligatoria al seguente indirizzo mail: vicenza@italianostra.org

Foto di copertina credit: Filippo Thiella

Fonte Ufficio stampa Marco Pelle – STRATEGIC PARTNERS