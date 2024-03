“Castelli in aria” presenta “Aequilibrium”: al Teatro Super di Valdagno

Valdagno – “Castelli in aria”: domenica al Super teatro per famiglie con “Aequilibrium”

Domenica 10 marzo al Teatro Super di Valdagno, per la rassegna di teatro per famiglie “Castelli in aria”, va in scena “Aequilibrium”. Lo spettacolo, con inizio alle 16.30, è proposto da Gera Circus. I biglietti (ingresso: 6 euro) sono in vendita presso il Teatro Super e online. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio eventi e cultura del Comune allo 0445.428223.

Cos’è l’equilibrio?

Quali maschere indossa per celare la sua natura?

Tre uomini e i loro (dis)equilibri si muoveranno sull’orlo della realtà in continuo gioco con la fantasia.

“Aequilibrium” è uno spettacolo di circo-teatro in cui la fragilità e la forza, facce di quella stessa medaglia che è l’essere umano, si rispecchiano nelle storie di un impiegato, di un migrante e di un operaio attraverso la contaminazione tra discipline circensi, commedia dell’arte e teatro di figura. Equilibrismo e giocoleria sono al soldo dell’onirico, del narrativo e soprattutto dell’uomo, sempre in bilico sul filo di questo mondo così instabile.

La rassegna “Castelli in aria” è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con il Teatro Super.

Valdagno, 8 marzo 2024

Fonte: Comune di Valdagno (VI) – Ufficio stampa Vincenzo Grandi