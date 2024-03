Carlo Vercelli: mostra “Il Parco delle Illusioni”

Mostra “Il Parco delle Illusioni” di Carlo Vercelli – Esplorazione Emotiva attraverso il Colore: La Magia di Carlo Vercelli al Centro della Nuova Mostra

In una sinfonia di colore che cattura, ipnotizza e travolge, l’artista Carlo Vercelli presenta la sua straordinaria mostra “Il Parco delle Illusioni”. I dipinti di Vercelli, ispirati dalla tradizione dell’espressionismo astratto, vanno oltre la mera rappresentazione visiva, toccando le sensazioni prima ancora di coinvolgere il cervello. La mostra sarà ospitata presso Qu.Bi Gallery dal 16 marzo al 13 aprile.

Mentre Rothko eliminava segni e materia, Vercelli si immerge in un’esplorazione visiva ricca di narrazioni. Le opere di Vercelli sono un’onda emotiva che nasconde un mondo sottostante, con sagome leggere che, in un gioco di scoperta, raccontano storie di solitudini, attese, meditazioni e incontri. L’artista ci invita a una visione attenta, permettendoci di rivelare gradualmente dettagli che compongono narrazioni misteriose su scenari costruiti su più piani e prospettive sfuggenti.

La tecnica di Vercelli, che parte da acquerelli iniziali per evolvere in opere ad olio, rivela un processo creativo equilibrato tra istinto e progettazione. I titoli delle opere fungono da guide suggestive, senza imporre interpretazioni fisse, lasciando allo spettatore la libertà di esplorare e scoprire il proprio significato.

Il percorso artistico di Vercelli, che ha attraversato tappe di crescita coerenti, mostra una progressiva semplificazione formale volta a raggiungere l’essenza delle figure. La figura femminile, dominante nelle opere, diventa un omaggio ricco di empatia, frutto di una lettura profonda e amorosa ispirata dalle vicende familiari dell’artista.

Le opere più recenti, datate tra il 2017 e il 2020, presentano ritratti a figura intera emergenti come personaggi di una commedia, con una trasparenza ed economia cromatica che conferisce loro un’aura quasi evanescente. Vercelli guida il pubblico attraverso visioni affascinanti, usando il colore in modo ipnotico per svelare dettagli e fornire spunti di riflessione.

“Il Parco delle Illusioni” presenta opere come “Il calvario dell’artista”, “Scenografia”, “España”, e “La mia Liguria”, che incantano lo spettatore, offrendo una straordinaria immersione nelle visioni personali e suggestive dell’artista. Le opere dell’artista, con il loro gioco di macchie dilaganti e dettagli affioranti, conducono il pubblico in un viaggio emotivo attraverso la pittura, offrendo una nuova prospettiva sulla realtà e sull’immaginazione.

Location: Qu.Bi Gallery (Borgo Casale, 23 – 36100 Vicenza)

Titolo: Il parco delle lllusioni

Artista: Carlo Vercelli

Date: dal 16 marzo al 13 aprile 2024

Inaugurazione: sabato 16 marzo ore 17.00

Orari: dal martedì al venerdì 10.00-12.30 e 15.00-18.00 / sabato 10.00-12.30 e 15.00-19.00

Biglietto: ingresso gratuito

