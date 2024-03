Valdagno – “NON SOLO MARZO è donna”: tanti appuntamenti in programma per la Giornata internazionale della Donna

Anche quest’anno sono tanti gli appuntamenti promossi in città in occasione della Giornata internazionale della Donna.

A dare il via alla rassegna

“Non solo marzo è donna” sarà venerdì 8 marzo alle 10.30 l’intitolazione ufficiale del parco “Belfiore” di via De Gasperi a suor Raffaellina (1921-2007) a futura memoria dell’incessante impegno dedicato per 65 anni alla comunità valdagnese, in particolare con una serie di attività legate alla scuola materna e al sociale.

Nel pomeriggio, alle 15.30, in Biblioteca verrà invece proposto un confronto sulla figura della donna nei romanzi letti nell’ultimo anno a cura di “The Finer Things Club”, mentre dalle 16.00 alle 17.00 il Conversation Club a Progetto Giovani in lingua inglese con le volontarie europee Mariami e Laura sarà dedicato a Nona Gaprindashvili, Clara Campoamaor e Lourdes Sa Teixeira: esempi di coraggio, determinazione e generosità. Alle 18.00 e alle 20.30 al Teatro Super ci sarà la proiezione de film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” (biglietto unico 6€).

Sabato 9 marzo

doppio appuntamento in Biblioteca:

alle 16.00 il Gruppo di Lettura Cerchio di Luna propone un confronto su “Circe” di Madeline Miller

alle 16.15 ci sarà la presentazione dell’albo illustrato “Rosso” con l’autrice Elena Bellei e l’illustratrice Anna Paolini.

Un momento di dialogo e condivisione sulla prima mestruazione. In serata, alle 19.00, alle Cantine Soldà va in scena “Spirito di donna”, storie di donne accompagnate dalle chitarre di Luca Grasselli e Piero Irlanto, a cura della Biblioteca “I libri di Iva”.

Tra i protagonisti degli eventi ci saranno poi i libri grazie alle iniziative promosse dalla libreria Liberalibro:

martedì 12 marzo alle 20.30 a Palazzo Festari Cristina Lora presenterà il suo primo romanzo “Figli di un unico blu” in dialogo con Annalisa Castagna ;

alle 20.30 a Palazzo Festari presenterà il suo primo romanzo ; mercoledì 20 marzo alle 20.30 il Bookclub di Liberalibro si confronterà su “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino;

alle 20.30 il Bookclub di Liberalibro si confronterà su di Rosella Postorino; sabato 23 marzo, alle 11.00 a Palazzo Festari, ci sarà invece l’incontro con Sara Rattaro che presenterà il suo “Io sono Marie Curie” in dialogo con Anna Pizzati.

A chiudere la rassegna

Giovedì 11 aprile alle 20.45, sarà infine lo spettacolo teatrale di Stefano Massini “Lo schifo” che porterà sul palco del Teatro Super l’omicidio di Ilaria Alpi. Sarà presente Mariangela Gritta Grainer, portavoce della comunità “Noi non archiviamo”.

“Non solo marzo è donna” è organizzato dal Comune di Valdagno con la partecipazione di Commissione Pari Opportunità, Biblioteca civica Villa Valle, gruppo di lettura al femminile “Cerchio di luna”, Biblioteca “I libri di Iva” e libreria Liberalibro.

